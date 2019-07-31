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среда, 31 июля 2019 13:35

Девушку чуть не изнасиловали на путях - спаслась чудом

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Девушку чуть не изнасиловали на путях - спаслась чудом
20-летней девушке в Полтаве в последний момент удалось спастись от изнасилования - нападающего задержали. Фото: pogliad.ua

Вечером 30 июля на окраине Полтавы жительница местного микрорайона Дублянщина чудом спаслась от изнасилования. Насильника задержали правоохранители.

Подробности Gazeta.ua рассказал начальник отдела коммуникации с общественностью ГУ национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Происшествие случилось около 21-го часа. Домой в район Дублянщина 20-летняя девушка возвращалась маршруткой. Микрорайон - частная застройка, с одной стороны река, с другой - железнодорожные пути. Поскольку в то время было темно, а идти от остановки далеко, девушка попросила своего парня ее встретить.

Вышла из автобуса на своей остановке и спокойно направилась домой. По дороге у железнодорожных пути на нее вдруг напал неизвестный мужчина.

"Напал сзади. Повалил на землю, начал рвать на ней одежду. Пытался изнасиловать. К счастью, девушка сильно сопротивлялась и громко звала на помощь", - рассказал полковник Сулаев.

На защиту жертве прибежал ее парень, который в этот момент шел этой же дорогой ей навстречу. Девушке удалось вырваться. Парень позвонил своему отцу и попросил помощи. Когда бежал к месту происшествия, отец увидел автомобиль патрульной полиции и обратился за помощью к правоохранителям.

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Общими усилиями удалось задержать нападавшего. Им оказался ровесник жертвы, который живет неподалеку. Его передали следственно-оперативной группе отделения полиции №2 города Полтавы. По факту происшествия следователь открыл уголовное производство, нападающему инкриминируют покушение на изнасилование. Проводят следственные действия.

23 июля в Одесской области мужчина изнасиловал 9-летнего ребенка, который пришел на прогулку к пруду.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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31
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