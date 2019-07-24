63-летнего подозреваемого задержали по горячим следам Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

23 июле в Одесской области мужчина изнасиловал 9-летнего ребенка, которая пришла на прогулку к пруду.

63-летнего подозреваемого задержали по "горячим" следам, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Благодаря профессиональным действиям полицейских Одесской оперативно был установлен и задержан 63-летнего подонка, который изнасиловал 9-летнего мальчика, который пришел один на пруд возле поселка", - пояснил он.

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Это не первый случай изнасилования малолетних в Одесской области за последний месяц.

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предлагающий ужесточить наказание для педофилов. В нем предлагается радикально увеличить срок тюремного заключения за изнасилование детей: до 20 лет, без верхнего минимума наказания (на данный момент дают от 7 до 15 лет в зависимости от тяжести последствий для потерпевшего).