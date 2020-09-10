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четверг, 10 сентября 2020 12:12

Власти приказали украинцам использовать латиницу

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Власти приказали украинцам использовать латиницу
В Галичине приказали использовать украинскую латиницу. Фото: wikimedia.org

10 сентября 1859 года в украинских школах и изданиях Галичины губернатор Агенор Голухивский приказал использовать латиницу, разработанную чешским филологом Иосифом Иречеком.

Иречек предложил украинский латинский алфавит на основе чешского правописания. Он считал, что кириллица подходит только для церковнославянского. Указывал на опыт перехода на латиницу чехов, хорватов, словенцев и поляков.

Против перехода на латиницу в Галичине выступали как москвофилы, так и народники. Языковед Иосиф Лозинский и греко-католический митрополит Львова Спиридон Литвинович считали переход политическим и голосовали против него. Протесты поддержали слависты Франц Миклошич и тесть Иречека Павел Шафарик.

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Они предлагали реформировать кириллицу по образцу сербского языковеда Вука Караджича. Он ввел фонетическую письменность - как слышим, так и пишем. Впоследствии для украинского языка стали использовать фонетическое правописание. Оно сохранилось до наших дней.

Споры о письменности в Галиции называли азбучной войной. В 1859 году произошла их вторая вспышка. Министерская комиссия 1861 года забраковала проект Иречека.

Польское правительство запретило использование украинского языка в государственных и самоуправляемых учреждениях Галичины 31 июля 1924 года. Распоряжение касалось административных органов, судов, местного самоуправления и учебных заведений.

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Дата
10
сентября

Власти приказали украинцам использовать латиницу

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