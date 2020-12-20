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воскресенье, 20 декабря 2020 11:20

По монастырям изымали украиноязычные книги

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По монастырям изымали украиноязычные книги
Киево-Печерский монастырь 1724-го оштрафовали за невыполнение приказа Петра І Фото: 7chudes.in.ua

Московский царь Петр І 20 декабря 1720-го издал указ киевскому губернатору князю Петру Голицыну удалить все записи не на русском языке в монастырях Украины.

"По всем монастырям государства, пересмотреть и исключить древние жалованные грамоты и другие письма оригинальные, а также книги исторические, рукописные и печатные", - говорилось в документе.

В том же году вышел общий указ, чтобы "книг никаких, кроме церковных предыдущих изданий, не печатать, а те старые книги с книгами великорусского печати уравнять, чтобы никакой разницы и "особого наречия" в них не было".

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1724-го московская цензура наложила 1 тыс. рублей штрафа на архимандрита Киево-Печерской лавры за то, что там напечатали церковную книга "Триодь" "не совсем с великороссийском сходная".

Московские войска разрушили город Батурин 13 ноября 1708-го. Гетманскую столицу уничтожили по приказу царя Петра I, чтобы отомстить Ивану Мазепе за переход на сторону шведского короля.

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Дата
20
декабря

По монастырям изымали украиноязычные книги

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