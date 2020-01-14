Президенты США, Украины и РФ сделали общее заявление

Президенты Леонид Кравчук, Борис Ельцин и Билл Клинтон сделали совместное заявление по ядерному оружию в Украине Фото: jnsm.com.ua

14 января 1994-го в Москве обнародовали совместное заявление президентов Украины, США и РФ о вывозе из Украины стратегического ядерного оружия. Заявление фиксировало международные обязательства Украины получить безъядерный статус, несмотря на сопротивление парламента.

"Три президента приняли решение относительно одновременных действий по вывозу ядерных боезарядов из Украины и предоставления компенсации Украине в виде тепловыделяющих сборок для атомных электростанций. Для начала процесса предоставления компенсации Украине Россия предоставит Украине в течение десяти месяцев тепловыделяющие сборки для АЭС, которые будут содержать 100 т. низкообогащенного урана. В тот же срок не менее 200 ядерных боезарядов ракет РС-18 (СС-19) и РС-22 (СС-24) будут перевезены из Украины в Россию для разукомплектование", - говорилось в заявлении.

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Также президенты Билл Клинтон и Борис Ельцин проинформировали президента Украины Леонида Кравчука, что США и Россия готовы предоставить Украине гарантии безопасности и денежную помощь. Отметили, что изменение границ может быть осуществлено ​​только мирным путем по взаимному согласию. Подтвердили обязательство воздерживаться от применения силы против ее территориальной целостности и политической независимости, не оказывать экономического давления.

Верховная Рада провозгласила безъядерный статус Украины 24 октября 1991 года. Страна отказалась от 3-го ядерного арсенала мира. На тот момент было 176 межконтинентальных баллистических ракет и стратегические ядерные бомбардировщики. В заявлении провозглашалось, что наличие на территории Украины ядерного оружия бывшего СССР является временным.