Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов

Украина согласилась уничтожить всю стратегическую авиацию Фото: from-ua.com

Представители оборонных ведомств Украины и США 5 декабря 1998-го подписали соглашение о ликвидации 44 тяжелых ядерных бомбардировщиков и 1 тыс. крылатых ракет Х-55 в Киеве. Наряду со всем ядерным арсеналом, Украина лишилась и стратегической авиации.

Власть объясняла, что содержать законсервированные стратегические аппараты было слишком дорого, не хватало горючего. Кроме того, их наличие не вписывалось в безъядерный статус государства.

Решение вопроса о судьбе самолетов рассматривали за несколько лет в двух вариантах: продать России, передать в обмен на ресурсы или же уничтожить. Попытку продать самолеты совершили в 1995 году. Украина предложила России 10 бомбардировщиков Ту-160 ценой $ 25 млн за каждый, но россияне отказались, предложив значительно меньшую сумму. Тогда их решили ликвидировать.

К процедуре приступили в 1998-м. Самолеты разрезали тяжелой строительной техникой. Средства на ликвидацию выделяли США по программе Минобороны Нанна-Лугара. Та действовала в стране с 1993 года. Украина должна была получить от США на нужды ядерного разоружения около $ 350 млн. В целом, на распил одного самолета уходило около $ 1 млн.

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В 2000-м Украина передала России 8 уцелевших бомбардировщиков Ту-160 и 3 Ту-95 за списание долга по закупкам газа. Остальные были уничтожены, кроме одного самолета. Последний бомбардировщик Ту-22М3 разрезали под Полтавой 27 января 2006.

Верховная Рада провозгласила безъядерный статус Украины 24 октября 1991 года. Страна отказалась от 3-го ядерного арсенала мира. На тот момент было 176 межконтинентальных баллистических ракет и стратегические ядерные бомбардировщики. В заявлении провозглашалось, что наличие на территории Украины ядерного оружия бывшего СССР является временным.