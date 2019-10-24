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четверг, 24 октября 2019 12:34

Украина согласилась уничтожить свои ракеты

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Украина согласилась уничтожить свои ракеты
Верховная Рада заявила о безъядерном статусе Украины Фото: from-ua.com

Верховная Рада провозгласила безъядерный статус Украины 24 октября 1991 года. Страна отказалась от 3-го ядерного арсенала мира.

На тот момент было 176 межконтинентальных баллистических ракет и стратегические ядерные бомбардировщики.

В заявлении провозглашалось, что наличие на территории Украины ядерного оружия бывшего СССР является временным. Страна будет проводить политику, направленную на полное уничтожение ядерного оружия в минимальные сроки с обеспечением экологической безопасности. Также намерена уничтожить все другие ядерные вооружения на своей территории и присоединиться к договору о нераспространении такого. Заключить с МАГАТЭ соответствующее соглашение о гарантиях.

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Украина как член ядерного клуба беспокоила мир. Давление на руководство страны осуществляли США и Россия. Наибольшим активистом выступал президент США Билл Клинтон. В декабре 1994 второй президент Украины Леонид Кучма поставил подпись под Будапештским меморандумом. Документ предоставлял гарантии безопасности Украины такими странами как США, Великобритания и Россия в обмен на окончательный отказ от ядерного оружия. Позже историки и юристы обнаружили, что документ не давал прямых гарантий, а лишь уверял в возможности таких.

Атомное ядро ​​лития впервые расщепили в Харькове 10 октября 1932-го. Эксперимент провел физико-технический институт. Ним дали старт ядерной физике.

Через год после основания учреждения, в 1929-м молодые украинские ученые Антон Вальтер, Георгий Латышев, Александр Лейпунский и Кирилл Синельников образовали "высоковольтную бригаду". Поставили цель первыми в мире расщепить атомное ядро. Для этого планировали построить ускоритель протонов.

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Дата
24
октября

Украина согласилась уничтожить свои ракеты

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