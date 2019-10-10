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четверг, 10 октября 2019 10:47

В Украине основали новую науку

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В Украине основали новую науку
Перед главным корпусом института установили монумент в память выдающегося эксперимента Фото: wikipedia

Атомное ядро ​​лития впервые расщепили в Харькове 10 октября 1932-го. Эксперимент провел физико-технический институт. Ним дали старт ядерной физике.

Через год после основания учреждения, в 1929-м молодые украинские ученые Антон Вальтер, Георгий Латышев, Александр Лейпунский и Кирилл Синельников образовали "высоковольтную бригаду". Поставили цель первыми в мире расщепить атомное ядро. Для этого планировали построить ускоритель протонов.

Конкурентов в СССР они не имели, но работа велась интенсивная. Синельников имел английский научный опыт. Стажировался 2 года в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета.

Ученым удалось построить аналог высоковольтного генератора Ван де Граафа. Принцип действия прибора основан на электризации диэлектрической ленты, которая постоянно двигалась. Это позволяло достичь напряжения более чем в 1 млн вольт.

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Главный эксперимент назначили на 10 октября. В тот день лабораторию института посетил выдающийся физик Петр Капица. Он вместе с украинскими учеными наблюдал в микроскоп как под напряжением ускоряются протоны и появляются искры, которые свидетельствовали о распаде ядер лития.

Несмотря на удачу, стать первыми в мире энтузиасты-ученые не смогли. Аналогичный эксперимент провели английские физики в Кавендишской лаборатории на несколько месяцев раньше.

В 1971-м ЦК КПУ приказал соорудить в Харькове грандиозный монумент в честь расщепления атомного ядра, но проект так и не воплотили в жизнь. Поставили лишь небольшой памятник.

Харьковский физико-технический институт учредили в 1928-м по инициативе ученого физика Абрама Иоффе. Первоочередные задачи, поставленные перед учреждением, заключались в проведении исследований в ядерной физике и физике твердого тела. В институте работало много выдающихся физиков, таких как Лев Ландау и Игорь Курчатов. Во второй половине 1930-х большинство членов института пережили сталинские репрессии.

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10
октября

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