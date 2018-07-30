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среда, 01 августа 2018 10:20

Языковой закон освободил от украинизации чиновников из России

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Языковой закон освободил от украинизации чиновников из России
Николай Скрипник покончил с собой после провала "украинизации". Фото: ar25.org

1 августа 1923 года вышел декрет Совнаркома УССР "О мерах равноправия языков и о помощи развитию украинского языка". Документ обязывал вводить украинский язык на всех уровнях государственного управления. Работники партийных и советских учреждений должны были овладеть им.

Государственных чиновников - советских служащих - учили украинскому языку, чтобы обмануть украинское крестьянство, которое с недоверием и ненавистью относилось к советской власти.

Однако документ подвергался сопротивлению со стороны красного чиновничества и аппаратчиков компартии. Должность главного секретаря ЦК не отдавали украинцам до смерти Иосифа Сталина. Чиновников из России "языковой закон" в 1923 освобождал от изучения украинского языка вопреки принятому закону, пишет издание "Полтавщина".

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Чтобы привлечь на свою сторону украинское крестьянство, компартию сделали формально украинской. Это произошло благодаря массовым наборам в партию. Чиновники же так и не украинизировались. Правящая верхушка пренебрегала ими же утвержденными нормами. К властным учреждениям требовалось обращаться письменно - по-украински , но все служащие могли демонстративно общаться исключительно на русском языке.

Чиновники, которые отправлялись в Украину из России, от украинизации освобождались. Запланированные проверки знания украинского языка партаппаратом многократно откладывались и, наконец, проведены не были.

В самом ЦК КПУ украинцев было не более четверти. А руководителями ЦК с санкции Москвы избирались только неукраинцы. Так, в период от смерти Ленина в 1924 году до смерти Сталина в 1953-м генсеком ЦК КПУ по очереди были: немец Эммануил Квиринг, еврей Лазарь Каганович, поляк Станислав Косиор, россиянин Никита Хрущев, снова Каганович, еще раз Хрущев, русский Леонид Мельников и только с 4 июня 1953 года - украинец Алексей Кириченко.

Украинская интеллигенция быстро поняла обманчивый характер советской политики "украинизации". Иван Огиенко охарактеризовал позицию украинской интеллигенции так: "хотим творить свою украинскую интеллигенцию, и хотим видеть ее везде - не хотим учить москалей украинскому языку, чтобы они руководили нами".

Широкий размах украинизации напугал Москву. В конце 1920-х процесс украинизации практически прекратился. Так произошла трагедия "расстрелянного возрождения" - те, кто, с точки зрения центра, отстаивал "ошибочные взгляды", были подвергнуты жестоким преследованиям, а отдельные руководители Украины были объявлены "врагами народа" и уничтожены.

1923 года, когда началась украинизация, наркомом просвещения стал Николай Скрипник.

Под его руководством украинизировали прессу, начальную и средне школьное образование, преподавание в вузах.

В 1932 году Николая Скрипника назначили ответственным за хлебозаготовки в Днепропетровской области. Это означало, что он должен был стать организатором Голодомора. Скрипник отказался и его начали травить. Освободили от должности наркома образования. 7 июля 1933-го Николай Алексеевич Скрипник застрелился в собственном кабинете.

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Дата
01
августа

Языковой закон освободил от украинизации чиновников из России

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