Зеленского выдвинули в президенты

2 года назад, 21 января 2019-го, партия "Слуга народа" выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Зеленский опубликовал видео ланча с пиццей и бургерами.

Возле Зеленского его жена Елена.

"Сегодня состоялся 1-й серьезный съезд партии "Слуга народа", - сказал он.

Руководителя избирательного штаба Зеленского Ивана Баканова уполномочили на подачу документов в Центральную избирательную комиссию. Теперь Баканов возглавляет СБУ.

В тот же день на сайте "Украинской правды" вышло интервью с Зеленским.

"Во время нашей предвыборной онлайн-кампании вы увидите, как мы будем обрастать экспертами. Я хочу, чтобы мы выбрали лучших, чтобы эти эксперты потом заняли должности.

Вы все увидите. Мы на пути", - говорил он.

"Всю коррупцию уберем", - также заявлял Зеленский. Через 90 дней на выборах 21 апреля украинцы избрали его президентом Украины. В 2-м туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. Перед этим в 1-м его поддержали 30,24%.

В начале января этого года социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные опроса. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 26,2%.

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На внеочередных выборах в Верховную Раду в июле 2019-го партия Зеленского "Слуга народа" получила наибольшее количество голосов избирателей. За партию проголосовали 43,16% избирателей. "Слуги" получили монобольшинство в парламенте. Фракция СН насчитывает 246 депутатов.