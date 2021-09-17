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суббота, 18 сентября 2021 11:16

"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
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Похороны ветерана дивизии "Галичина" Григория Шуха в Торонто
Фото: facebook.com/Ігор Іваньков
Григорий Шух с наградой от Галицкого Братства (юбилейная награда «Рыцарский крест Дивизии»)
Добровольцы из Добровлян в дивизии "Галичина"
Фюзилеры дивизии "Галичина" в плену союзников в Римини (Италия)
Собратья-дивизионники после войны. Григорий Шух третий справа

15 августа в Торонто в Канаде состоялся похорон ветерана дивизии "Галичина" Григория Шуха, который умер на 100-м году жизни. Провели в последний путь десятника куреня пришли родные и друзья.

Об этом на своей страничке Facebook сообщил заместитель председателя Галицкого братства воинов дивизии "Галичина" Игорь Иваньков.

Григорий Шух был едва ли не последним из фюзилеров - разведчиков. Десятник 3-й сотни, которой командовал поручик Степан Гуляк. После боев в Словакии, Словении и Австрии находился в английском плену в Римини, из которого бежал в Мюнхен. В 1954 году Григорий Шух уехал в Канаду.


12 сентября стало известно, что в Торонто скончался последний председатель Главной Управы Братства воинов 1-й УД УНА, офицер дивизии "Галичина", хорунжий Мирон Головатый.

"Один за другим улетают комбатанты в рай. Мирон Головатый прожил непростую, но достойное и долгую жизнь", - отметил Игорь Иваньков.

Также 11 сентября в городе Манчестер в Великобритании на 98-м году жизни скончался дивизионщик Николай Буртник. Об этом на своей странице в Facebook написал Владимир Шеремета.


"Родился в селе Хотимир на Ивано-Франковщине 1923 года. Во время войны был вывезен на принудительные работы в Австрию. Во время отпуска домой вызвался в дивизию "Галичина ". После войны годы плена в Римини (лагерь союзников в Италии для военнопленных, - Gazeta .ua), позже в Англии. Нелегкая жизнь на чужбине. Женился, трое детей, которых пришлось воспитывать самостоятельно. Принимал активное участие в религиозной и общественной жизни украинцев в Англии. Всегда был честным и порядочным ", - написал Шеремета.

14-я гренадерская дивизия Ваффен СС "Галичина" формировалась с 1943 года, с украинцев-галичан. В ее ряды согласились 83 тыс. добровольцев, из числа которых отобрали 16 тыс. Командиром дивизии был назначен генерал Фриц Фрайтаг.

Летом в 1944 году дивизия вместе с 13-м корпусом четвертой танковой армии держала оборону возле г. Броды. В результате наступления советских войск 18 июля 13-й корпус попал в окружение, а "Галичина" была брошена на различные участки фронта для ликвидации опасного положения. После жестоких боев под Бродами 13-й корпус прекратил существование, а остатки дивизии во главе с генералом Фрайтагом прорвались из окружения и начали пробиваться в Закарпатье. С 11 тыс. украинских дивизионщиков погибли около 8 тыс.

В конце 1944 была сформирована новая дивизия общей численностью 18 тыс. человек. В конце 1944 года в начале 1945 года дивизия "Галичина" вела оборонительные бои в Словакии и Словении. В начале марта 1945 года дивизия по распоряжению Украинского Национального Комитета была включена в состав Украинской Национальной Армии под командованием генерала Павла Шандрука.

В апреле 1945 года дивизия отбила у советских войск замок Гляйхенберг в Австрии. Благодаря украинским воинам городок Гляйхенберг не попал под советскую зону оккупации Австрии. В конце апреля дивизию вывели из состава войск СС и присвоили новое название - первая украинская дивизия Украинской национальной армии.

После капитуляции Германии воинов дивизии интернировали в британской и американской оккупационных зонах, а после 1948 года они разъехались по всему миру - в США, Канаду, Австралию, Аргентину и другие страны.

Нюрнбергский процесс 1945-1946 годов не нашел доказательств совершения бойцами "Галичины" военных преступлений. Упоминания о ней нет в обвинительном акте, ни один солдат дивизии осужден не был.

В сентябре прошлого шестой апелляционный административный суд принял решение, что символика дивизии СС "Галичина" не относится к нацистской.

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