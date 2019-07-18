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понедельник, 22 июля 2019 00:45

Заикаться начинают в три года

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- У меня проблема двойная, потому что заикаются сразу два сына-близнеца. Им по 3 года, и пора отдавать в садик. Теперь думаю, может поискать логопедический, - говорит Олеся Маркив, 42 года, из Чернигова. - Весной оба переболели гриппом в тяжелой форме с задержкой дыхания. С тех пор и начались запинки в речи. Невролог назначил лечение из успокаивающих микстур, артикуляционную гимнастику, ванны и расслабляющий массаж перед сном.

- Заикание, или логоневроз, не возникает на пустом месте. Как правило, эта болезнь вызывает стресс и эмоциональное переживание, - рассказывает 53-летний Антон Аникин, столичный логопед. - Во время стресса нарушается передача нервных импульсов в зону воспроизведения речи. Возникают судороги в гортани, глотке, языке и губах. Поэтому отдельные его компоненты срабатывают раньше, другие - позже. Темп и плавность речевых движений нарушается, и слова произносятся более длинно на определенных слогах.

Чаще болеют дети с повышенным уровнем тревожности. Важную роль играет наследственность. Дети с рождения не должны были бы заикаться, но повторяют поведение кого-то из родителей. Или ребенку во время беременности не хватало кислорода или перенес инфекцию.

- Чаще всего заикаться начинают с 3 до 6 лет. Тогда активно учатся говорить предложениями, поэтому речевая функция становится уязвимым участком психики. Любые нарушения в деятельности нервной системы вызывают "поломку" языка. Первым признаком болезни может быть резкое прекращение речи или же, наоборот, ребенок может начать говорить быстро. Он использует лишние звуки.

Лечить заикание никогда не поздно, но ранняя диагностика исправляет речь за две-три недели. Для начала стоит посетить невропатолога. Если тот не обнаружит сбои в работе центральной нервной системы, то проблему решит логопед. Он использует логопедический массаж, иногда гипноз. Чтобы получить результат, лечение должно быть комплексным. Когда ребенок говорит и начинает заикаться, его надо успокоить, чтобы снять спазм. Выключить телевизор, музыку и отстранить от подвижных игр. Все это вызывает эмоции. Также уменьшить количество кружков и дополнительных занятий, потому что перегружают нервную систему.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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