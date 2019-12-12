В бане нельзя пить много воды

- Баня - это святое, - говорит 60-летний Михаил ХОБИЧ из Ривне. - Ради этого наслаждения даже курю меньше. Заметил, что тогда сердце не давит в парной. Только часто мучаюсь с болью в животе.

- Нельзя бегать в баню наскоком, - говорит столичный диетолог Борис Скачко, 56 лет. - Надо готовить организм дня три. Изменить питание, чтобы пища хорошо переваривалась. Иначе будет гнить в кишечнике, токсины попадут в кровь.

Следует отказаться от курения. При высоких температурах расширяются сосуды дыхательных путей. При вдыхании дыма в парилке смолы еще больше вредят.

В бане нельзя пить алкоголь и много воды.

- Вода с пищей попадает в кровь, затем через соединительную ткань - в клетки. Происходит обмен веществ, а потом уже она выходит из организма. А из-за высокой температуры в бане, вода не задерживается в желудке, а сразу выходит через кожу. Для сердца это большая нагрузка.

В бане нужно носить резиновые тапки. Не ходить босиком ни по кафелю, ни по деревянным трапам. Можно подхватить кишечную палочку, золотистый стафилококк и дрожжевые грибы. После бани примите душ, намочите мочалку несколькими каплями эфирного масла чайного дерева. Она защитит от приживаемости бактерий на теле.

- Массаж в бане должен делать только человек с профессиональной подготовкой, - добавляет Скачко. - Банщик должен уметь перемещать кровь, учитывая состояние человека. Чтобы не навредить. У одного банщика за пять лет умирает один человек, а 10 получают сердечную недостаточность и инфаркты, по статистике.