Ухо воспаляется от купания

- Дети по полдня плещв реке. Потом жалуются, что воды в уши набрали. Запретить купание не могу, поэтому и научилась правильно сушить уши, — рассказывает Елена Матюх, 37 лет, из поселка Кегичевка Харьковской области. — А то глубоко в ухе есть сера, которая набухает и блокирует слух.

Сушить уши феном на теплом режиме на расстоянии 30 см. Или ребенку зажимает нос и рот рукой, когда тот сделал глубокий вдох и пытается выдохнуть. От этого внутреннего давления вода постепенно вытечет.

— Если и это не помогает, то капаю перекись водорода в заложенное ухо. После чего потягиваю за мочку, чтобы жидкость сдвинулась с места. Перекись быстро испаряется с водой, — добавляет Елена Матюх.

Если воду не удалили, то ухо воспаляется. Начинает болеть при чихании, кашле. Отдает в виски, спину. Приходится капать лекарство через нос, чтобы спал отек. В ухо — нет смысла, пока барабанная перепонка закрыта. Если не сделать это вовремя, образуется гной и капли не дойдут до воспаленного места. Тогда назначают антибиотики.

- Если ухо все же воспалилось от воды, надо к нему приложить кусок марли, смоченной в камфорном спирте. Или разрезать лист алоэ и приложить срезом к воспалению. Сверху накрыть куском полиэтилена такого же размера. Замотать платком на час.