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суббота, 14 декабря 2019 08:20

Пленных закапывали живьем или переезжали танками

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Пленных закапывали живьем или переезжали танками
Японские солдаты убивали гражданских просто на улицах. Фото: cnd.org

Войска Японии захватили китайский город Нанкин, тогдашнюю столицу 13 декабря 1937 года. Император Японии Хирохито (1901-1989) решил завоевать Китай любой ценой. Японские солдаты убивали гражданских просто на улицах, стреляя в спину китайцам, которые бежали от них. За шесть недель "нанкинской резни" убито от 200 до 300 тыс. человек.

Периодические инциденты между Китаем и Японией начались еще с 1931 года. Японцы претендовали на сырьевые резервы китайцев. Полномасштабная война началась 7 июля 1937 года. Японская армия вступила на территорию Китая. В течение 6 недель происходили убийства как гражданского населения, так и военнопленных. "Все военные заключенные должны быть казнены. Метод казни: разделить заключенных на группы по 12 человек. Стрелять у каждого на поражение" - говорили офицеры солдатам.

Военные обходили дома, расстреливали не только взрослых, но и детей, стариков. Использовали различные виды пыток для пленных противников: закапывали живьем, расчленяли, сжигали, переезжали танками, привязывали к деревьям.

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7 декабря 1941 года Япония напала на США, Великобританию и Нидерланды. В это время Китаем заключил с ними договор о военном союзе. Вступление в войну СССР, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ускорили окончательный разгром и поражение Японии. В середине августа японский император заявил о капитуляции Японии. 9 сентября 1945 правительство Китая приняло капитуляцию от командующего японскими войсками.

Государственный архив Китайской народной республики 31 августа разместил на своем официальном сайте восьмую серию видеоматериалов о китайском сопротивление Японской империи в 1930-1940-х годах. Историки рассекретили документы о битве за Нанкин.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
14
декабря

Пленных закапывали живьем или переезжали танками

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