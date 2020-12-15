В Украине появилась новая церковь

15 декабря 2018 года создали Украинскую поместную автокефальную православную церковь и избрали ее предстоятеля Фото: wikipedia

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в святой Софии Киевской создали Украинскую поместную автокефальную православную церковь. Предстоятелем избрали митрополита Епифания.

Перед тем, 27-29 ноября, Священный Синод Вселенского патриархата в Стамбуле утвердил текст Томоса об автокефалии и рекомендации по Уставу будущей украинской церкви. Отверг претензии РПЦ на Украину, как на "ее каноническую территорию".

Объединительный собор в Киеве созвал Константинопольский Патриарх Варфоломей - фактически мероприятие стало Собором Константинопольской Церкви. Приглашение получили архиереи всех православных церквей в Украине, впрочем, участие приняли только 62 - подавляющее большинство из УПЦ КП, хотя прибыли и представители Московского Патриархата.

В день проведения Собора украинцы на Софийский площади заслушали молитву, а в храме Малой Софии священники отслужили Литургию. Само учредительное мероприятие началось в 10:00 и проходило в закрытом режиме. Председательствовал на нем представитель Вселенского Патриарха митрополит Галльский Эммануил.

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В создании церкви и тайных выборах предстоятеля участвовали 192 делегата, потому что от каждого из присутствующих архиереев делегировали по представителю от духовенства и мирян. Право голоса получили и экзархи Константинополя.

На Соборе образовали Православную церковь Украины, а митрополитом Киевским и всея Украины избрали Сергея Думенко - Епифания. Впоследствии Епифаний обратился к украинцам со словами:

"Мы смогли объединить три ветви украинского православия в единую поместную православную церковь. Смогли показать, что можем объединиться и создать в Украине единую поместную церковь нашими совместными усилиями. Я бы хотел призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верных в единую Украинскую православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех ".

Образовавшаяся Православная церковь Украины стала митрополией в составе Константинопольской Церкви. 6 января 2019 года получила Томос и официально стала автокефальной.

В 30-ю годовщину Независимости, 24 августа 2021-го, Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину. Об этом он объявил на литургии в Патриаршем соборе на Фанаре. Патриарх принял приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину, который был у него с визитом в октябре этого года. На литургии присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль и несколько членов правительства, которие приехали в составе делегации.