Спреи от насморка вредят слизистой

- Холода встречаю со спреем в кармане. Без него нос забит и невозможно дышать, - жалуется Лилия Масюк, 32 года, из Тернополя. - А так пшикнула - и все. Удобнее, чем капли.

- Спреи нельзя использовать дольше четырех дней. Потому что могут возникнуть осложнения и привыкание, - говорит столичный отоларинголог 45-летний Илья Волиновый. - Трудно регулировать количество такого препарата. А еще он действует и на ту слизистую, которая не отвечает за затрудненное дыхание. Капли позволяют четко отмерить дозу, точно попадают, куда следует. Люди выбирают спреи за удобство. Часто фармацевты убеждают купить аналог капель в форме спрея.

Иногда врач сразу прописывает антибиотики, не разобравшись в причинах болезни. Но они эффективны лишь при бактериальном насморке.

- Нельзя закапывать нос наугад. Противоаллергенные, противовирусные и антибактериальные препараты различаются по составу. Без определения причины трудно получить хороший результат. Бывает, человек несколько месяцев капает лекарство, а причина - в искривленной перегородке.