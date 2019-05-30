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Сильная боль при месячных указывает на эндометриоз

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- Поставили диагноз эндометриоз, но пока под вопросом. Надо еще пройти диагностическое выскабливание. Тогда точно станет известно. Мои симптомы - боль во время полового акта и кровотечение. Также менструальный цикл периодически сбивается. Мне 23 года. Не думала, что в таком возрасте у меня будет подобный диагноз, - рассказывает Светлана Головина из Николаева.

Эндометриоз - это заболевание, при котором клетки слизистой оболочки, выстилающей внутренние стенки матки разрастаются за пределы органа. Около 30% женщин имеют такой диагноз. Развиться эндометриоз может в любом возрасте, с момента первой менструации.

- Слизистая оболочка матки называется эндометрием. При нормальных условиях во время месячных его поверхностный слой отделяется и выходит с менструальными выделениями. После этого обновляется. Иногда процесс обновления нарушается. Тогда эндометрий прорастает за стенки матки, - говорит акушер-гинеколог 36-летняя Мария Хотенко из Киева.

Прорасти эндометрий может как в саму матку, так и на яичники, маточные трубы и даже на кишечник или мочевой пузырь. От того, где осядет, будут зависеть симптомы.

- Самое распространенное проявление - сильная боль во время менструации. Сами выделения часто бывают обильные, у некоторых со сгустками. Другой частый симптом - болевые ощущения или дискомфорт во время полового акта. Также на эндометриоз указывает тупая боль внизу живота или в пояснице. Может быть постоянная и ненавязчивая, но во время месячных усиливаться. Донимать в критические дни могут и болевые ощущения во время мочеиспускания.

- За один-три дня до менструаций и в течение двух-семи после - появляются коричневые выделения. Или в перерыве между месячными бывают кровянистые выделения, похожие на менструальные.

В случае прорастания эндометрия в кишечник, эндометриоз маскируется под кишечные расстройства. Если зацепило мочевой пузырь или мочеиспускательный канал, может возникать боль при мочеиспускании. Также в моче может появляться примесь крови.

Точные причины развития эндометриоза не установлены. Известно, что повышают риск появления хирургические вмешательства. Это аборты, выскабливания полости матки, кесарево сечение.

- Увеличивают вероятность развития болезни недолеченное и хронические воспаления органов малого таза, сахарный диабет или проблемы со щитовидной железой.

Ранее развивался преимущественно у женщин старше 25 лет. Однако сейчас заболевание помолодело. Его часто диагностируют у 17-18-летних, которые никогда не делали абортов и не имеют хронических воспалений.

Есть предположение, что толчок к появлению этой болезни дают гормональные нарушения и ослабление иммунитета. Также считается, что склонность к эндометриозу передается по наследству.

Проявления могут быть маловыразительными. Поэтому женщины часто их игнорируют и затягивают с визитом к гинекологу. Нередко лечатся не от эндометриоза, а от другой болезни с похожими симптомами.

- Важно не только своевременно лечить воспалительные заболевания органов малого таза, но и посещать гинеколога независимо от наличия жалоб хотя бы раз в год. После 35 лет - раз в полгода.

Если разрастание эндометрия задели шейку матки, это будет видно во время гинекологического осмотра. УЗИ поможет выявить наличие их в мышечной части матки.

- Для подтверждения диагноза назначают гистероскопию или лапароскопию. Обе процедуры проводят с помощью устройства, похожего на тонкую трубку. В первом случае вводится в полость матки через вагинальный проход, во втором - через миниатюрные надрезы на животе.

Лечат эндометриоз гормональной терапией или операцией. Может применяться и то, и другое. Для каждой женщины лечение подбирается в зависимости от возраста и степени заболевания.

- Часто назначают противозачаточные таблетки. Так удается отрегулировать менструальный цикл и уменьшить выраженность симптомов. Другой вариант - поставить внутриматочную спираль.

Кроме гормональных препаратов, используют противовоспалительные и обезболивающие. Хирургическое лечение назначают, если медикаментозное не дает результатов.

- Тогда проводят выскабливание наростов эндометрия. Обычно методом лапараскопии. Однако гарантии, что рецидива не будет, врач дать не может. Чтобы уменьшить риск повторного разрастания, после лапароскопии тоже назначают гормональные препараты.

Крайний вариант хирургического лечения - удаление пораженных эндометриозом тканей. Применяют, когда болезнь протекает крайне тяжело и другие методы состояние пациентки не облегчают.

- Эффективной профилактики нет. Единственное, что можно сделать - вовремя выявить его и пролечиться. Поэтому важно не пропускать плановые осмотры и в случае появления подозрительных симптомов не затягивать с визитом к гинекологу.

Заболевание приводит к бесплодию.

- Многим женщинам эндометриоз не мешает самостоятельно забеременеть. Однако каждый третий с таким диагнозом страдает бесплодием. В большинстве случаев мешают зачатию спайки, образующиеся между органами малого таза. Также на фоне эндометриоза иногда нарушается овуляция.

В запущенных случаях вернуть способность к зачатию становится невозможно. Если забеременеть удалось, эндометриоз может вызвать выкидыш, преждевременные роды.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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03
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