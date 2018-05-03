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понедельник, 07 мая 2018 07:06

Семена льна заживляют трещины на руках

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- Кажется, взяла в погребе картошки и немного, а руки потрескались. Оживляю их не кремами, а апельсиновым скрабом. После него кожа становится шелковистая, - говорит Любовь Грищук, 43 года, из села Печановка Романовского района Житомирской области.

Мякоть одного апельсина смешиваю с 2 ст. л. кофейной гущи. Добавляю 1 ст. л. меда и тщательно перемешиваю. Эту смесь наношу на очищенную кожу, массирую в течение минуты. Оставляю на 5 мин., затем смываю теплой водой.

- Люблю делать скраб из семян льна и меда. Он смягчает кожу на локтях и коленях, - добавляет женщина.

Перемешивает 25 г семян льна, 1 стакан меда и полстакана теплой воды. Настаивает 3 ч. и наносит на локти и колени массажными движениями. Через 10 мин. смывает теплой водой.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
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