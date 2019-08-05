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Ранние сколиозы лечат растущие конструкции

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- Современная медицина хорошо научилась бороться с подростковыми сколиозами, - рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии. - Вовремя выполненная операция и установка имплантатов позволяет выравнивать спину почти до нуля. Но остается вопрос, что делать с искривлением в возрасте от 5 до 10 лет.

- Их называют "сколиозы раннего возникновения", - продолжает нейрохирург. - Укреплять спину классической металлической конструкцией нельзя, пока не закончится рост. Ждать тоже нельзя. Пока ребенок вырастет, искривление может достигнуть 150 градусов. И это не только горб и неровная спина, но и проблемы с внутренними органами - легкими, сердцем. В таких случаях устанавливают конструкцию, которая растет вместе с пациентом.

Технология растущего стержня - это серия операций. Ее применяют для детей от 5 до 12 лет, имеющих врожденный сколиоз с большим углом искривления. Или если болезнь сильно прогрессирует.

- Во время первой операции в позвоночник вживляют винты со стержнями, которые можно со временем растягивать, - объясняет Курилец. - Это позволяет увеличивать длину конструкции с ростом позвоночника. Каждые 8-12 месяцев происходит мини-операция, продолжительностью 15-20 минут. Во время ее конструкцию удлиняем. Последнюю делаем, когда рост ребенка прекращается. Тогда точки, в которых конструкция движется, дополнительно скрепляем. Так она остается на всю жизнь.

В отличие от обычной операции на позвоночнике, в растущей конструкции восемь имплантатов вместо 24. -Пациент теряет меньше крови и выздоравливает быстрее.

- Была у нас пациентка из Винницы. Четыре года назад, когда ей было 8, установили подобную конструкцию. Тогда искривление уже составляло 70 градусов. Выровняли до 30. Затем ежегодно удлиняли. Теперь готовим к финальной операции. Тогда окончательно выровняем и закрепим позвоночник. Девушка будет жить нормальной жизнью.

Консультации в Международном центре нейрохирургии происходят по живой очереди.

Центральная клиника, г. Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж. Тел.: 0(44) 592 90 79, 592 68 78

г. Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж. Тел. 0(67) 891 00 00

г. Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1. Тел. 0(99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года

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