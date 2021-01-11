Две страны решили объединиться в одну

Флаг Арабской исламской республики / Wikipedia

12 января 1974-го Ливия и Тунис объявили об объединении и создании Арабской исламской республики с единой конституцией, флагом, президентом и органами власти. Однако из-за противоречий, возникших между руководителями стран, референдум об объединении так и не состоялся. Союз оказался мертворожденным проектом.

Источником объединения были идеи 1930-х об объединении стран Северной Африки в рамках панарабской идеологии. Президент Туниса Хабиб Бургиба развивал идею единого государства на территории Туниса, Ливии, Алжира, Марокко и Мавритании с января 1957-м. Похожие намерения были в ливийского лидера Муаммара Каддафи.

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11 января 1974-го на тунисском острове Джерба ​​было решено создать Арабскую исламскую республику на территории Туниса и Ливии. Лидеры двух стран подписали Джербську декларацию - соглашение, в котором выразили готовность создать новое государство с единой конституцией, флагом, президентом, армией, правительством, органами законодательной и судебной власти. Референдум по этому вопросу в обеих странах должен быть пройти 18 января 1974-го.

Разногласия возникли через несколько дней после подписания декларации. Против выступили тунисцы, которые не собирались отказываться от независимости. Сказывались также различия двух режимов. Тунис использовал французскую модель либерализации и социальных реформ, отделил религиозные институты от государства. Ливия была исламизированна, а ее лидер Каддафи придерживался антизападные настроения. Тунисский лидер представлял союз как конфедерацию или международную организацию. Каддафи мечтал о полном слиянии обоих государств для противостояния Западу.

В результате референдума так и не состоялись. Проект умер до рождения. Уже 25 января 1974-го во время встречи Бургибы и Каддафи в Женеве было официально объявлено об отказе от Джербськои декларации, а 1 февраля депутаты тунисского парламента отклонили проект соглашения. В 1977-м от идеи создания Арабской исламской республики отказались окончательно. Лишь в 1989-м воплотили в жизнь проект "Союза арабского Магриба" - международной организации, направленной на экономическую и политическую интеграцию арабских стран Северной Африки, включая Ливию, Тунис и Алжир.