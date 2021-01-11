Две страны решили объединиться в одну

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1350
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2187
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 999
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3834
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2547
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 585
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4833
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 972
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
3
6
3
4
5
&quot;Самую страшную квартиру в мире&quot; хотят продать за $130 тыс
"Самую страшную квартиру в мире" хотят продать за $130 тыс
&quot;Государство возвращает часть ипотеки&quot; - украинка о жилье в Словакии
"Государство возвращает часть ипотеки" - украинка о жилье в Словакии
Вице-президента США Харрис поместили на обложку Vogue: сеть возмутили снимки политика
Вице-президента США Харрис поместили на обложку Vogue: сеть возмутили снимки политика
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
Видео
Все видео
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Интервью
1/5
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 225
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 333
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8523
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5751
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1044
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
вторник, 12 января 2021 06:00

Две страны решили объединиться в одну

  Комментировать
Две страны решили объединиться в одну
Флаг Арабской исламской республики / Wikipedia

12 января 1974-го Ливия и Тунис объявили об объединении и создании Арабской исламской республики с единой конституцией, флагом, президентом и органами власти. Однако из-за противоречий, возникших между руководителями стран, референдум об объединении так и не состоялся. Союз оказался мертворожденным проектом.

Источником объединения были идеи 1930-х об объединении стран Северной Африки в рамках панарабской идеологии. Президент Туниса Хабиб Бургиба развивал идею единого государства на территории Туниса, Ливии, Алжира, Марокко и Мавритании с января 1957-м. Похожие намерения были в ливийского лидера Муаммара Каддафи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На выборах в Ливии победила партия бывшего премьера

11 января 1974-го на тунисском острове Джерба ​​было решено создать Арабскую исламскую республику на территории Туниса и Ливии. Лидеры двух стран подписали Джербську декларацию - соглашение, в котором выразили готовность создать новое государство с единой конституцией, флагом, президентом, армией, правительством, органами законодательной и судебной власти. Референдум по этому вопросу в обеих странах должен быть пройти 18 января 1974-го.

Разногласия возникли через несколько дней после подписания декларации. Против выступили тунисцы, которые не собирались отказываться от независимости. Сказывались также различия двух режимов. Тунис использовал французскую модель либерализации и социальных реформ, отделил религиозные институты от государства. Ливия была исламизированна, а ее лидер Каддафи придерживался антизападные настроения. Тунисский лидер представлял союз как конфедерацию или международную организацию. Каддафи мечтал о полном слиянии обоих государств для противостояния Западу.

В результате референдума так и не состоялись. Проект умер до рождения. Уже 25 января 1974-го во время встречи Бургибы и Каддафи в Женеве было официально объявлено об отказе от Джербськои декларации, а 1 февраля депутаты тунисского парламента отклонили проект соглашения. В 1977-м от идеи создания Арабской исламской республики отказались окончательно. Лишь в 1989-м воплотили в жизнь проект "Союза арабского Магриба" - международной организации, направленной на экономическую и политическую интеграцию арабских стран Северной Африки, включая Ливию, Тунис и Алжир.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Две страны решили объединиться в одну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
января

В результате землетрясения погибли более 220 тысяч человек

Две страны решили объединиться в одну

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 24049
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 15408
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 12997
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 10998
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 8271
Мир
В результате землетрясения погибли более 220 тысяч человек
В результате землетрясения погибли более 220 тысяч человек
 Просмотров: 18
"Самую страшную квартиру в мире" хотят продать за $130 тыс
"Самую страшную квартиру в мире" хотят продать за $130 тыс
3
 Просмотров: 81
Кубе вернули статус государства-спонсора терроризма
Кубе вернули статус государства-спонсора терроризма Просмотров: 72
В пожаре погибли 8 человек
В пожаре погибли 8 человек Просмотров: 90
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации Просмотров: 432
Больше всего комментируют
7
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
6
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
Голосов: 748
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть