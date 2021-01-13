Киборги выстояли, не выдержал бетон - от обстрелов упала башня ДАПа

В ходе ожесточенных боев с русскими оккупантами 13 января 2015 года обвалилась диспетчерская башня Донецкого аэропорта. Здание обстреливали из танков и артиллерии.

До войны с этой башни руководили приземлением и взлетом самолетов. От работы диспетчеров зависели жизни тысяч людей.

Автор: Радио.Свобода Так выглядела диспетчерская башня Донецкого аэропорта до российско-украинской войны

С начала войны ее важность и функционал почти не изменились. Правда, новые диспетчеры, наши солдаты, которых россияне назвали киборгами, уже защищали жизнь и спокойствие миллионов украинцев. Ежесуточно следили за перемещениями врага и корректировали огонь нашей артиллерии. Не пуская русских захватчиков дальше.

С начала захвата ДАПа войсками ВСУ башня стала самым опасным местом на фронте. Это было крепкое здание и нанести ему повреждения могли только обстреливая в упор. На начало января 2015-го башня уже была существенно повреждена.

Автор: Радио.Свобода В период с 2014-го по 13 января 2015 башня ДАПУ была самым опасным местом на фронте. Россияне вели по ней прицельный огонь, потому что с этого здания наши военные ВСУ корректировали огонь артиллерии.

В тот день российские террористические войска начали жестокий бой. Под здание выкатили танки, и начали обстрел.

"Уже с 9 или с 11 января 2015 года был такой массированный огонь со всех сторон, что трудно было как-то устоять. Для нас эта ситуация вообще была непонятна. Танк стоял где-то меньше километра от нас - в благоустроенном капонире. Однажды навелся и просто стрелял по башне. А артиллерия наша "молчала". И так несколько дней. Этот танк просто выезжал на позицию, мы слышали как он в Донецке заводится, прогревается. Мы звонили, передавали координаты, потому что знали, что он на то же место приедет. Но почему-то так получалось, что какая-то пара мин падала уже после того, как танк отстрелялся по нам и поехал ", - рассказывает "Радио Свобода" Сергей Назаров, боец ​​93-й ОМБр с позывным "Седой".

За те бои российские оккупационные войска несли потери: наши киборги ликвидировали от 50 до 250 россиян.

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Журналист Петр Шуклинов в Facebook отрапортовал результаты неудачного российского штурма.

"Пока отбились. По одним данным, помощь пришла. По другим - совсем незначительна. Но итог пока таков: вражеские артиллеристы продолжают сходить с ума, но горелые останки русских солдат завалили рубеж вдоль линии нашей обороны. Цифры называются разные. По данным перехватов - от 50 до 250 кадровых российских военных в земле. Это только район аэропорта. По линии разграничения цифр пока нет. Часть территории действительно потеряна", - написал он.

По воспоминаниям киборгов, один танк за час совершил по башне 50 выстрелов. Россияне подгоняли ему КамАЗ с боеприпасами.

Из-за плотного огня конструкция не выдержала и башня рухнула до 5-го этажа.

Автор: Радио.Свобода От плотного обстрела конструкция упала по 5-й этаж

"Конечно, когда башня падала над нами, было страшно. Я так присел, а напротив меня наш командир "Грин", контужен уже. И тут такой звук, как лавина. Шум нарастающий. Мы встретились с "Грином" глазами. Знаете, такой взгляд ... А башня так: "Шууух", - и глухие удары один за другим. Тогда передо мной как тень прошла. Было страшно" , - рассказывает киборг Сергей Назаров.

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