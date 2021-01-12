Журналистка с канала Медведчука призывала "спасти" Донбасс от украинской армии

В сети нашли фотографию журналистки канала "112 Украина" Дарьи Чирах, на которой она держит в руках призыв "спасти Донбасс от украинской армии" с георгиевской лентой.

Архивными снимком поделился журналист Антон Страшко в Facebook. В комментариях к посту Чирах ответила, что изменила взгляды, а фото 6-летней давности назвала "ошибкой детства".

Автор: facebook.com/Anton Strashko

"Тогда я еще была ребенком, дома начиналась война, мне было страшно, а вокруг была пропаганда. Когда ты не разбираешься в политике и в том, что происходит вокруг, – именно пропаганда и страх на тебя отлично действуют. Не могу сегодня оправдаться, что было тогда в голове совсем не понимаю. Однако и 14-летний ребенок и сегодняшняя 20-летняя девушка – это разные люди с разными взглядами на жизнь", – написала Чирах на своей странице в Facebook.

Автор: facebook.com/Anton Strashko

Журналистка родом из Донецка и учится в Киевском национальном университете им. Т. Шевченка.

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