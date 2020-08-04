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Лептоспироз проявляется болью в ногах

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— От лептоспироза человек может умереть за несколько дней, — говорит столичный инфекционист Евгений Дубровский, 34 года. — В зоне риска отдыхающие и рыбаки, которые ищут тихие места для улова. Бояться надо стоячей прогретой воды в озерах, заболоченных местах с камышом и кустарниками.

Это смертельно опасная инфекция, возбудителем которой являются бактерии лептоспиры. В организм человека попадают через открытые раны при контакте с загрязненной водой или животными-переносчиками. Болезнь передается от грызунов, скота и собак. Пик заболеваемости приходится на вторую половину лета.

— Ко мне в отделение поступила целая семья с лептоспирозом, которую заразила домашняя собака. Животному правильно поставили диагноз, но вылечить не удалось. А через несколько дней симптомы появились и у людей. Их спасли. Самые страшные виды лептоспиры переносят крысы, а вот крупный рогатый скот обычно менее заражен патогенными бактериями, поэтому болезнь протекает бессимптомно.

Признаки лептоспироза у человека легко спутать с острой респираторной инфекцией. Сначала возникают слабость, лихорадка. Характерным симптомом является боль в икроножных мышцах, реже в бедренных или мышцах спины. Попадая в организм, бактерии заносятся с током крови в печень, от чего человек желтеет. Далее инфекция переходит на почки. Худшее осложнение — кровотечение.

Для диагностики сопоставляют клинические проявления. Берут общий анализ крови, пробы почечных и печеночных ферментов. Также — анализ на антитела к лептоспирозу. За период госпитализации этот анализ делают несколько раз, так как антитела появляются не сразу. Возрастного деления по сложности течения заболевания нет. Важно состояние иммунитета и какая именно лептоспира заразила.

— При этой болезни важно не потерять время. Лечение надо начать в первые двое-трое суток. Когда у человека залитые кровью глаза, нет мочи и оранжево-желтая кожа — спасать уже поздно, — добавляет Дубровский. - При своевременной диагностике лептоспиру легко убивают сильные антибиотики.

Чтобы избежать заражения лептоспирозом, следует купаться только в разрешенных местах с проточной водой. Безопасны большие реки, открытые чистые пляжи. В море лептоспира не живет.

— Ополаскивание чистой водой после купания в стоячем озере ничего не даст. Лептоспира сразу будто вкручивается винтом в рану. Если их нет на коже, то бактерия не проникнет в организм, — говорит Евгений Дубровский.

Если заражение лептоспирой произошло в водоеме, то сообщения о таких больных передают в санстанцию. Она должна срочно принять меры, чтобы избежать дальнейшего инфицирования людей.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
10
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