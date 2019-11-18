Косточку на ноге нельзя удалять

- 40 лет мучилась, пока не решилась на операцию. Наконец не стыдно на ноги смотреть, - говорит жительница Черкасс 60-летняя Наталья Осташова. В городской больнице №3 ей оперировали косточки на ногах.

- Начали расти в 20 лет, - вспоминает. - Как была моложе, не обращала внимания. Болело только тогда, когда носила резиновую обувь. Пробовала народные методы. Как попускало, забрасывала лечение. С годами косточки так выперли, что большие пальцы налезли на другие. Натирала мозоли. Обувь брала на размер-два больше.

Косточки на ногах - это признак болезни всей стопы. Большой палец меняется, другие кости приспосабливаются. Передний отдел ноги перегружается, стопа деформируется.

Сначала человека беспокоит только внешний вид. Впоследствии возникает боль в косточках и подошве. Новообразование твердеет, появляются мозоли.

Во время ходьбы у здоровой стопы наибольшая нагрузка приходится на большой палец и мизинец. В искривленной - на средние.

- С возрастом мышцы стопы ослабевают, - говорит 36-летний Виталий Григорьев, ортопед-травматолог из Черкасс. Он оперировал Наталью Осташову. - Снижается способность удерживать кости в правильном положении. Когда стопа сильно деформировалась, поможет только операция.

Наталье Осташовой изменили форму стопы, уменьшили ее. На четвертый день выписали из больницы. Реабилитация продлится почти месяц. В это время надо носить специальную обувь - ходунки. В них нога ступает только на пятки. Так пальцы не нагружаются.

- Просто удалить косточку нельзя, потому что деформация ухудшится, - говорит Виталий Григорьев. - Стоит оперировать обе ноги сразу, исправлять все пальцы и сухожилия. Реабилитация может длиться до трех месяцев.

Косточка на ноге распространена у женщин с египетской формой стопы, когда большой палец - самый длинный. Первые проявления патологии видно в юности.

При косточках на ногах избегают тесной обуви и каблуков.