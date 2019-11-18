Косточку на ноге нельзя удалять

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1611
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1098
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10800
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 990
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1080
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5661
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1908
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1053
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4041
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 261
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 00:35

Косточку на ноге нельзя удалять

  Комментировать
 

- 40 лет мучилась, пока не решилась на операцию. Наконец не стыдно на ноги смотреть, - говорит жительница Черкасс 60-летняя Наталья Осташова. В городской больнице №3 ей оперировали косточки на ногах.

- Начали расти в 20 лет, - вспоминает. - Как была моложе, не обращала внимания. Болело только тогда, когда носила резиновую обувь. Пробовала народные методы. Как попускало, забрасывала лечение. С годами косточки так выперли, что большие пальцы налезли на другие. Натирала мозоли. Обувь брала на размер-два больше.

Косточки на ногах - это признак болезни всей стопы. Большой палец меняется, другие кости приспосабливаются. Передний отдел ноги перегружается, стопа деформируется.

Сначала человека беспокоит только внешний вид. Впоследствии возникает боль в косточках и подошве. Новообразование твердеет, появляются мозоли.

Во время ходьбы у здоровой стопы наибольшая нагрузка приходится на большой палец и мизинец. В искривленной - на средние.

- С возрастом мышцы стопы ослабевают, - говорит 36-летний Виталий Григорьев, ортопед-травматолог из Черкасс. Он оперировал Наталью Осташову. - Снижается способность удерживать кости в правильном положении. Когда стопа сильно деформировалась, поможет только операция.

Наталье Осташовой изменили форму стопы, уменьшили ее. На четвертый день выписали из больницы. Реабилитация продлится почти месяц. В это время надо носить специальную обувь - ходунки. В них нога ступает только на пятки. Так пальцы не нагружаются.

- Просто удалить косточку нельзя, потому что деформация ухудшится, - говорит Виталий Григорьев. - Стоит оперировать обе ноги сразу, исправлять все пальцы и сухожилия. Реабилитация может длиться до трех месяцев.

Косточка на ноге распространена у женщин с египетской формой стопы, когда большой палец - самый длинный. Первые проявления патологии видно в юности.

При косточках на ногах избегают тесной обуви и каблуков.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Косточку на ноге нельзя удалять». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 127828
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 31329
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 20214
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 16236
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 12204
Здоровье
После удаления грыжи живот укрепляют сеткой
После удаления грыжи живот укрепляют сеткой Просмотров: 216
Простатит обостряется от алкоголя
Простатит обостряется от алкоголя Просмотров: 207
Воспаление придатков яичников лечат антибиотиками
Воспаление придатков яичников лечат антибиотиками Просмотров: 36
От пяточной шпоры помогает массаж
От пяточной шпоры помогает массаж Просмотров: 54
Маска с облепихой смягчает руки
Маска с облепихой смягчает руки Просмотров: 9
Больше всего комментируют
8
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
5
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
2
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
2
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Голосов: 1029
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua