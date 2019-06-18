Человек "забывает", как дышать. Тело поражает паралич

- На вокзале купили с мужем копченой рыбы. Ничего подозрительного в ней не было - поужинали и забыли. Через 2 часа после того у мужа сильно заболел живот, потемнело в глазах, - рассказывает 52-летняя Светлана Бондарь из Киева.

- Вызвала скорую. Сама чувствовала себя еще вполне нормально. Уехала с ним в больницу. Там и мне стало плохо. Заподозрили ботулизм. У мужа тяжелее состояние было, потому что съел больше. Попал в реанимацию - едва откачали. Спасло только то, что вовремя ввели сыворотку. Меня тоже прокапали. Я в норму приходила недели три.

- Споры ботулизма поселяются в продуктах, приготовленных без соблюдения технологии. Особенно осторожными следует быть с копченой, вяленой и слабосоленой рыбой, которую продают на рынках, вокзалах, возле дороги, - говорит врач-инфекционист 53-летняя Ольга Максименко из Киева.

Источником ботулизма бывают и мясные изделия. Например, колбаса, ветчина, буженина. Потенциально опасны консервы.

- Споры ботулизма есть в почве. Вместе с ней попадают на овощи, фрукты, зелень, грибы. Когда во время консервации их герметично закрывают в банке, споры прорастают и активно выделяют токсины.

Вкус зараженных продуктов не меняется. Крышки банок редко вздуваются.

- Ботулотоксин - один из самых сильных ядов в мире. Но от момента заражения до появления симптомов может пройти от 2 часов до нескольких дней. Это зависит от индивидуальной чувствительности организма и количества яда. Если доза была большая, уже в первые часы ботулизм проявится. В большинстве случаев признаки появляются через 12-36 часов.

Первыми признаками ботулизма являются тошнота, рвота, диарея, боль в животе. Со временем начинает двоиться в глазах, зрение слабеет. Зрачки расширяются. Трудно глотать, ощущение кома в горле, першение. Во рту становится сухо, голос хрипнет.

- Беспокоят также сильная головная боль и головокружение. Человек чувствует себя обессиленным, не может спать. Постепенно нарастает слабость в мышцах. Заметным становится опущение верхнего века. Иногда повышается температура.

Далее появляются метеоризм, запор. Развивается паралич мышц лица, языка, гортани. Наступает слепота. В тяжелых случаях возникает ощущение, будто в легких не хватает воздуха. На грудную клетку как-то давит, дыхание становится поверхностным. Человек "забывает", как дышать. Тело поражает паралич.

Даже если люди ели один и тот же продукт, у них не обязательно будут одинаковые симптомы. Потому яд накапливается неравномерно. В одном куске его может быть меньше, а во втором - огромная доза. Поэтому и течение болезни разное. Кто-то помучится от тошноты и придет в норму, а кого-то на следующий день заберут в реанимацию.

Чтобы уничтожить ботулотоксин, применяют сыворотку. Препарат больному вводят через капельницу. Делают это сразу, как подтвердится диагноз. Назначают антибиотики. Это нужно, чтобы убить живые споры ботулизма, которые попали в организм.

Усложняется течение хронических болезней. В частности сахарного диабета, атеросклероза и др. Если они есть, даже сыворотка может не помочь.

Заразиться можно повторно. Единственный способ этого избежать - не употреблять продуктов, обработанных неправильно.