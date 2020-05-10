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В Киеве открыли новый мост

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В Киеве открыли новый мост
В 1925 году открыли мост им. Бош. Фото: makahon.livejournal.com

На месте Цепного моста в Киеве 10 мая 1925 открыли мост имени Евгении Бош.

9 июня 1920 польский генерал Эдвард Ридза-Смиглий отдал приказ войскам подорвать первую от правого берега опору Николаевского цепного моста. Разорванные цепи потянули за собой всю постройку. В 1921 году восстановительный отряд Народного комиссариата путей подорвал остатки цепей, мешавшие навигации. После этого Цепной мост уже не восстанавливали.

В конце 1921 года приняли решение о восстановлении моста через Днепр. Евгений Патон предоставил проект нового моста в январе 1924 года. При его создании использовали сохранившиеся опоры. Новый мост строили по балочной схеме. Он на 4,2 м выше предыдущего. Мост построили из двутавровых балок, оставшихся на берегах Днепра после разборки в 1919 году стратегических шоссейных мостов киевского района.

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Новый мост строили 10 месяцев. 10 мая 1925 его открыли и назвали в честь революционерки и участницы войны большевиков против УНР Евгении Бош. Она покончила жизнь самоубийством за несколько месяцев до открытия моста. Для испытания на прочность по мосту пустили поезд с 14 вагонами с песком, по 1450 пудов в каждом. Машинист давал полный ход, резко тормозил, силами натяжения проверяя пролет по пролетом. Евгений Патон в это время стоял под мостом, по колено в воде.

Одновременно с открытием моста восстановили движение бензотрамвая к Дарнице. 1 июня 1926 трамвайную линию на левый берег электрифицировали.

Мост имени Евгении Бош существовал до осени 1941 года. При отступлении из Киева его подорвал батальон НКВД. Опоры старого Цепного моста еще в 1960-х годах поднимались над поверхностью воды. Их взорвали при сооружении моста Метро.

9 мая 1913 состоялся первый полет гидроплана С-10 "Гидро", спроектированного укранцем И. И. Сикорским. Над летающими аппаратами Сикорский начал работать в 1910 году.

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Дата
10
мая

В Киеве открыли новый мост

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