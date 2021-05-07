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понедельник, 10 мая 2021 09:10

Убийца-клоун ждал смертной казни 14 лет

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10 мая 1994 года казнили серийного маньяка-убийцу Джона Уэйна Гейси. Он виноват в изнасиловании, издевательстве и убийстве 33 юношей. Гейси, которого прозвали убийцей-клоуном, много лет скрывал извращенные желания под лицом мецената и добропорядочного мужчины.

Гейси родился в 1942 году в американском Чикаго. Его отец Стэнли Гейси часто употреблял алкоголь и постоянно бил жену и сына. В раннем детстве соседская девушка сексуально добивалась Джона Уэйна. В подростковом возрасте его соблазнил друг отца. Отношения с девушками не складывались. В 17 лет во время полового акта с женщиной он потерял сознание, после чего начал избегать девушек.

Гейси бросил учебу в школе и поехал в Лас-Вегас. Устроился в местный морг. Впоследствии работодатель обнаружил, что молодой сотрудник глумился над трупами. Владелец морга заявил в полицию, но полицейские не обратили внимания на будущего маньяка.

В 1964 году переехал в штат Айова, где поселился и женился в городе Ватерлоо. Гейси устроился руководителем в кафе благодаря отчиму жены, который владел рестораном быстрого приготовления KFC. Будущий преступник работал по 12 ч. в день, в свободное время - отдыхал с семьей и друзьями, посещал кинотеатры и рестораны.

Но он проводил много времени на работе не только ради карьерного роста, но и чтобы остаться наедине с подростками, которые работали в ресторане. Гейси получал удовольствие от того, что заставлял парней к оральному сексу. Подростки молчали, потому что боялись мести со стороны начальника. Через некоторое время один из работников Дональд Воорхиз заявил в полицию и довел до суда. Гейси признался в домогательствах и раскаялся в содеянном. Его приговорили к 10 годам, но провел в тюрьме всего 18 месяцев за хорошее поведение.

Автор: stoneforest
  10 мая 1994 года казнили серийного маньяка-убийцу Джона Уэйна Гейси
10 мая 1994 года казнили серийного маньяка-убийцу Джона Уэйна Гейси

Жена развелась с Гейси сразу после приговора. После освобождения из тюрьмы он вернулся в родной город. Мужчина приобрел дом, начал строительный бизнес и вступил в Демократическую партию США. Впоследствии женился второй раз - на бывшей однокласснице, у которой было двое детей.

1972 Гейси впервые убил юношу. Жертвой стал его молодой любовник Тимоти Маккой. Он утром решил приготовить завтрак, после чего подошел к лежащему Гейси с ножом. Тот подумал, что юноша хочет напасть. Началась драка, в результате которой Маккой погиб.

Три года спустя Гейси развелся со второй женой, которая устала терпеть его извращения. Второе убийство произошло во время бракоразводного процесса. Маньяк заманил к себе подростка, насиловал и пытал его.

Прозвище "клоун" Гейси получил из-за того, что часто выступал в костюме клоуна на детских праздниках и вечеринках. Часто приглашал юношей в гости или на собеседование к себе домой. Он насиловал, избивал и пытал ребят, после чего убивал.

После исчезновения 15-летнего Роберта Писта, которого видели вместе с Гейси и который хотел устроиться к нему на работу, полицейские обыскали подвал. В нем обнаружили 29 жертв. Еще четыре Гейси утопил в реке. Маньяка обвинили в убийстве 33 юношей. Суд над Грейси состоялся 13 марта 1980 года. Его приговорили к 21 пожизненному заключению и 12 казней.

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14 лет Гейси ждал вердикт о смертной казни. В том, что решение оттягивалось, причиной были и регулярные апелляции убийцы. Он отрицал вину. В тюрьме маньяк писал книги и рисовал. 10 мая 1994 года приговор был выполнен. Перед смертельной инъекцией последними словами убийцы было: "Поцелуйте меня в задницу".

В тюрьме Джон Вейн Гейси занялся живописью. После казни его работы были куплены на аукционе за $20 тыс. Джо Ротом - жертвой маньяка. Он сжег все картины.

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Дата
10
мая

Убийца-клоун ждал смертной казни 14 лет

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