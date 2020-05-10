Эйнштейн опубликовал теорию относительности. Фото: telegraf.com.ua

10 мая 1916 года Альберт Эйнштейн представил свою теорию относительности.

Она включила в себя комплекс из двух физических теорий: специальной теории относительности (СТО) и общей теории относительности (ОТО), известной также как теория гравитации Эйнштейна.

Над специальной теорией относительности Альберт Эйнштейн работал еще с начала 1900-х годов. В 1904 году "Анналы физики" получили от Альберта Эйнштейна ряд статей по статистической механике и молекулярной физике. Их опубликовали в 1905 году, открыв так называемый "Год чудес", когда четыре статьи Эйнштейна совершили революцию в теоретической физике и положили начало теории относительности. В ней Эйнштейн заменил рассмотрение частиц рассмотрением событий и перевернул представления о фотоэффекте и броуновском движении.

Основные постулаты СТВ Эйнштейна: во-первых, во всех инерциальных системах отсчета физические процессы происходят одинаково; во-вторых, скорость света в вакууме не зависит от движения источника или приемника и одинакова во всех направлениях.

На сегодня физическое сообщество считает, что эти работы заслуживали Нобелевскую премию, которая в конце концов досталась Эйнштейну только за работу с фотоэффекта. В то время специальную теорию относительности Эйнштейна раскритиковали. Так, ученые как Дж. Томпсон и Г. Лоренц еще долго выступали с критикой СТВ.

Общая теория относительности, которую опубликовали в 1915 году, расширила область применения постулатов специальной теории относительности на неинерциальные системы отсчета, включив в себя также теорию гравитации. Общая теория построена на принципе эквивалентности и рассматривает искажения в пространстве-времени. Теория открыла путь к построению теории Вселенной - космологии.

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