Больные синдромом Альцгеймера не узнают родственников

- У моей 63-летней жены синдром Альцгеймера, - рассказывает 65-летний Владимир Чиженко из Одессы. - Проблемы с памятью у нее начались 10 лет тому назад. Сначала была забывчивость. Мы шутили, что это старость надвигается. Потом начала забывать имена родственников. Однажды заблудилась по дороге в магазин.

Со временем забывала, как делать элементарные вещи. Никто из знакомых не верит, что у нас такой диагноз. Говорят, что слишком молода.

- Основная группа риска болезни Альцгеймера - люди старше 65 лет. Однако в последнее время болезнь помолодела. Такой диагноз можно встретить у людей в возрасте от 45 лет. Все из-за генетического сбоя, - говорит невролог 41-летняя Елена Полищук из Киева.

Болезнь Альцгеймера является одной из форм старческого слабоумия. Влияет на память, скорость мышления и реакции, поведение. Что именно вызывает это заболевание, пока неизвестно.

- При Альцгеймера в мозгу накапливается много аномальных белков. Они забиваются в промежутки между мозговыми клетками. Образуют клубки. Из-за этого клетки не могут между собой взаимодействовать и начинают разрушаться.

Самый первый симптомом болезни - нарушение памяти. Человек не может запомнить новую информацию и легко забывает недавно услышанное. При этом может помнить факты из далекого прошлого. Впоследствии и события прошлого стираются из памяти.

- Причиной для беспокойства является и дезориентация в пространстве. Из-за нее больные часто не могут найти дорогу домой. Постепенно у этих людей сокращается словарный запас, говорить начинают замедлено, отрывистыми фразами. Разучиваются читать и писать. Перестают узнавать близких, забывают лица и события своей жизни.

В случае появления первых признаков болезни Альцгеймера следует немедленно обратиться к нервопатологу. Врач проведет тесты. Связаны они будут с запоминанием, чтением, выполнением арифметических действий.

- Если результаты будут отрицательные, врач отправит на МРТ головного мозга. Назначит анализ спинномозговой жидкости.

Болезнь неизлечима. Можно лишь смягчить симптомы и облегчить течение. Для этого важно как можно быстрее поставить диагноз и грамотно подобрать курс лечения.

- Пациентам назначают препараты, которые препятствуют образованию аномальных белков, улучшают кровообращение, защищают мозговые клетки от повреждений. Подбирают лекарства индивидуально.

Болезнь Альцгеймера прогрессирует быстрее у людей, которые мало напрягают мозг. Имеют плохие привычки, страдают от недостатка витаминов, мало двигаются. Активнее развивается у тех, кому не хватает общения.

Непременно нужно пересмотреть и рацион. Он должен быть сбалансирован. Обязательно включать в себя много фруктов и овощей, нежирные сорта мяса, морскую рыбу, продукты из цельного зерна, яйца, бобовые, кисломолочные продукты, орехи.