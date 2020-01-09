Зеркала украшают витражом

Светлана Мисечко из города Вараш Ривненской области украшает зеркала витражами. Необходимые для этого контуры, краски, кисти и лак покупает в магазинах канцелярских принадлежностей.

- С витражными зеркалами дом выглядит, как храм, - говорит Светлана Мисечко. - Впервые увидела такие в Польше, когда ездила на экскурсию. На окнах витражи не делаю, потому что тогда пропускают меньше света.

Зеркало кладет на стол. Обезжиривает стекло спиртом, наносит узор маркером. Тонкой кистью обводит контур краской. Подсушивает несколько часов и заливает нужным цветом. Если вытекло дальше, после высыхания можно снять лезвием.

- Чем более жидкая краска, тем менее устойчива, - говорит. - Все линии контура должны быть соединены, чтобы цвета не смешивались. Крашу в один слой, иначе поверхность плесневеет и портится. Сверху можно приклеить плоские бусины или ракушки. Зеркало оставляю на трое суток, чтобы высохло. Сверху наношу акриловый лак. Сохнет еще неделю. Лак сохраняет цвет, защищает рисунок от пыли, солнечных лучей и влаги.

Витражное зеркало каждые два месяца протирает тряпкой и мыльным раствором.

- Аэрозольные средства для стекла лучше не использовать, так как тускнеет цвет, - говорит Светлана Мисечко.