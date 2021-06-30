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четверг, 01 июля 2021 00:25

Инфракрасная сушилка "Сич" сохраняет пользу продуктов

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Большинство хозяев заготавливают овощи и фрукты на зиму летом, когда сезон. Способов сушки несколько. Кто-то оставляет их на открытом солнце, другие сушат в духовке. Некоторые покупают специальные сушилки. В них можно поместить фрукты и заниматься своими делами.

Инфракрасная сушилка "Сич" из нержавеющей стали поможет заготовить не только фрукты, но и овощи, специи, мясо или морепродукты. При этом сохраняется аромат, вкус, цвет, витамины и биологически активные вещества. Отличие от других способов сушки - при инфракрасном излучении влага из продуктов удаляется постепенно.

Для человека такое излучение безвредно. С помощью инфракрасной сушилки можно заготовить суповые и овощные наборы, фрукты для компотов и сделать пастилу и полезное лакомство.

Сушеные фрукты и овощи удобно хранить, так как они меньше весят и не занимают много места. Без тары могут лежать год. За это время теряется лишь 5-15% витаминов. В герметичной упаковке - не менее двух лет.

Сушилку можно заказать на сайте t-klio.dp.ua.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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