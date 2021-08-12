Сушилка "Сич" в августе стоит на 500 гривен дешевле

Инфракрасная сушилка "Сич", в которой заготавливают фрукты, ягоды, овощи и многое другое, довольно дорогая. Ведь каждая качественная вещь не стоит дешево. Зато приносит много пользы потребителям. Например, с устройством большая семья почувствует значительную помощь.

Хозяева могут быть уверены, что пригодный для сушки грибов, ягод, овощей и фруктов прибор полностью окупится. Ведь его производительность довольно высока. Например, яблок можно загрузить 7 кг. Заготовка на зиму с таким помощником происходит минимум в три раза быстрее, что экономит силы хозяйки.

Благодаря инфракрасному излучению плоды сохраняют вкус, цвет, витамины и биологически активные вещества. Это основное отличие от сушки на солнце. Благодаря этому компоты из таких фруктов зимой будут вкусные и полезные. Инфракрасное излучение безвредно для окружающей среды и человека.

При заказе в августе клиенты получат скидку 500 грн. Также в подарок - 200-граммовую упаковку биопрепарата ТМ "Санекс Septix" для очистки выгребных ям. Продукты канадского производства позволят забыть о проблемах с септиком.

Сушилку можно заказать на сайте t-klio.dp.ua. по телефону 0 (96) 413 68 45 вас проконсультируют и расскажут о преимуществах и возможностях прибора.