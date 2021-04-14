Весенняя уборка становится легче с "Санекс Septix"

"Санекс Septix" — биопродукты канадского производства, которые помогают легко сделать частный дом более чистым. Они эффективно очищают выгребную яму и не оставляют шансов для грязи в доме.

Биопрепарат Septix Clean для влажной уборки и безопасной очистки поверхностей сделает мебель сияющей. Ему под силу почистить любые покрытия и различные типы пола. Не оставляет липких следов.

Bio Septix Санекс для мытья стекол, зеркал, кафеля идеально очистит такие покрытия и не оставит пятен или разводов, которые так раздражают после уборки.

Постоянно надоедающую и разрушающую дом плесень выведет продукт "Нейтрализатор плесени". Уничтожает ее в швах между кафелем в ванной комнате, вокруг ванны и в оконных рамах и по всему дому. Средство глубоко проникает в материал и убивает грибок.

Неприятный запах нейтрализует продукт "Антизапах". Дышать будет легко и приятно и вы забудете о дорогих освежителях.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. Набор из этих четырех средств до конца апреля можно приобрести по уникально выгодной скидке. По телефону 0(96) 413 68 45 вас проконсультируют и предложат оптимальный биопродукт.