"Санекс Septix" приготовил подарок ко Дню Независимости

Погода этим летом негативно повлияла на работу уличных туалетов. Проливные дожди сменялись адской жарой. Поэтому выгребные ямы быстро наполнялись, а затем распространялся неприятный запах.

Избавиться от этих забот помогают биопродукты канадского производства "Санекс Septix". Им никакие капризы погоды не страшны. Они всесезонные, эффективно действуют при любых температурах. Бактерии, входящие в состав биопродукта, перерабатывают органические отходы, уничтожают ил на дне септика и избавляют от неприятных запахов.

Среди продукции "Bio Septix" заботливые хозяева найдут средства для очистки труб, удаления плесени и приготовления компоста.

Ко Дню Независимости Украины "Санекс Septix" предлагает бесплатную доставку Укрпочтой оптимальных наборов для очистки септиков, труб и уборки в доме. Если выберете набор до 25 августа, Укрпочта доставит его бесплатно.

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