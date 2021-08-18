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четверг, 19 августа 2021 05:05

"Санекс Septix" приготовил подарок ко Дню Независимости

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Погода этим летом негативно повлияла на работу уличных туалетов. Проливные дожди сменялись адской жарой. Поэтому выгребные ямы быстро наполнялись, а затем распространялся неприятный запах.

Избавиться от этих забот помогают биопродукты канадского производства "Санекс Septix". Им никакие капризы погоды не страшны. Они всесезонные, эффективно действуют при любых температурах. Бактерии, входящие в состав биопродукта, перерабатывают органические отходы, уничтожают ил на дне септика и избавляют от неприятных запахов.

Среди продукции "Bio Septix" заботливые хозяева найдут средства для очистки труб, удаления плесени и приготовления компоста.

Ко Дню Независимости Украины "Санекс Septix" предлагает бесплатную доставку Укрпочтой оптимальных наборов для очистки септиков, труб и уборки в доме. Если выберете набор до 25 августа, Укрпочта доставит его бесплатно.

Запланируйте заказать наборы со скидкой и бесплатной доставкой на сайте t-klio.dp.ua или по телефонам 0 (96) 413 68 45, 0 (95) 256 34 98

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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