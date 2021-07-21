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четверг, 22 июля 2021 01:25

Сушилка "Січ" заготовит полезные вкусности на зиму

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Дожди летом не повод для того, чтобы испортить урожай и не позволить организму получить необходимые витамины и запасы на зиму. Засушить фрукты и овощи, а потом есть их, варить компот, или добавлять в каши - это полезный способ держать организм в тонусе.

Когда не хватает природного солнца для сушки, на помощь придет инфракрасная сушилка "Сич". Сделанная из нержавеющей стали модель сушит еще и овощи, специи, мясо или морепродукты, сохраняя аромат и пользу.

Сухофруктами можно заменить сладости, и это будет полезнее для организма, или диеты. А если сделать пастилу, то вкус и ощущения превратятся в сплошное удовольствие. Также это дешевле, чем пастила в магазине.

Сушеные фрукты и овощи удобно хранить, потому что они меньше весят и не занимают много места. В пакетах могут лежать год. За это время теряется лишь 5-15% витаминов. В герметичной упаковке - не менее двух лет. Отличие от других способов сушки - при инфракрасном излучении влага из продуктов удаляется постепенно.

Сушилку можно заказать на сайте t-klio.dp.ua. по телефонам

0 (67) 633 52 33 и 0 (95) 256 34 98 получите консультацию.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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