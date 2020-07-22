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понедельник, 27 июля 2020 06:21

Входную лестницу пропитывают аквафобизатором

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— Даю тысячу долларов тому, кто обложит мою лестницу плиткой и она не отпадет на весну, — говорит 60-летний Сергей Онуфрийчук из города Белая Церковь Киевской области. — Чем только не обкладывал. Самые дорогие суперклеи, супергрунтовки, металлические сетки.

Лестницы перед входом в дом чаще всего выливают из бетона. Чтобы имели нарядный вид, обкладывают гранитной плиткой, песчаником, сланцем. Почти всегда материалы отпадают на третий-четвертый год. Если предварительно на лестницу прибить металлическую сетку, отсоединяются сплошным пластом, но не отпадают. Под ногами слышна полость.

— Причина отпадения плитки — не в плохом клее или мастерах, — говорит строитель 47-летний Владимир Давыденко из Киева. — А в бетоне. Он натягивает влагу с земли. На солнце она испаряется и отрывает все, что приклеено снаружи.

Советует заливать лестницу из гидрофобного бетона. Такой не натягивает влагу.

— Во время замешивания добавьте специальный гидрофобный пластификатор или препарат "жидкое стекло", — продолжает.

Если лестницу залили обычным бетоном, риски больше. Их можно уменьшить. Перед приклеиванием плитки обработайте лестницу специальной гидрофобной пропиткой. Плитку или камень крепите на смесь для внешнего применения. После того, как приклеили - промажьте швы аквафобизатором. Это жидкость на основе силикатов, заклеивает мельчайшие щели.

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