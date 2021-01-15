Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности

Новость в бостонской газете о самом большом в то время ограблении в истории США / Wikipedia

17 января 1950-го 11 человек украли более $2 млн, это $29 млн на сегодняшний день, из депо бронированных автомобилей "Бринк" в Бостоне. Это было практически идеальное преступление. Виновных не поймали до января 1956-м. Не хватило несколько дней до окончания срока давности преступления.

Вдохновителем ограбления был Энтони Пино - профессиональный преступник, нанял группу из 10 человек. Ограбление готовили 18 месяцев. Преступники выяснили, когда в депо больше всего денег. Ворам также удалось украсть планы системы сигнализации депо, вернув их, прежде чем кто-то заметил исчезновения.

В темно-синих пальто и кепках, похожих на униформу работников депо, с резиновыми гелловинськимы масками на лицах, воры вошли в депо со скопированными ключами. Они связали нескольких работников счетной комнаты компании.

Воры заполнили 14 сумок наличными, монетами, чеками и денежными переводами. Общий вес похищенного была более полтонны. Тогда грабители поехали на специально подготовленном авто примерно через полчаса после начала ограбления. Это было в то время крупнейшее ограбление в истории США.

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Во время ограбления никто не пострадал. Воры практически не оставили доказательств, кроме веревки, которой связали работников, и одной кепки шофера. Банда держалась подальше от неприятностей и 6 лет не использовала украденные деньги, чтобы истек срок давности преступления.

План удался бы, если бы один из преступников, не сел за решетку другой кражи со взломом. Из тюрьмы, он с горечью писал напарникам, требуя денег и намекая, что может расскрыть группу.

Группа послала киллера, чтоб убить узника, но убийцу поймали до того, как выполнил задание. Раненый грабитель заключил соглашение с ФБР, чтобы дать показания на своих товарищей-грабителей.

Всю группу поймали и приговорили к пожизненному заключению. Двое из грабителей умерли, не дожив до суда. Лишь небольшую часть денег удалось вернуть. Остальное преступники спрятали и не рассказали, где именно. В 1978-м знаменитое ограбления увековечили в фильме "Ограбление Бринкса".