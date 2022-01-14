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вторник, 18 января 2022 08:20

Нацисты начали вывозить остарбайтеров: ловили даже детей

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Нацисты начали вывозить остарбайтеров: ловили даже детей
Из Украины в Германию были вывезены по оценкам исследователей – 1,7–2,4 млн украинцев. Фото: http://ww2.uinp.gov.

Первый эшелон с 1117 рабочими отправился из Харькова в Кельн 18 января 1942-го. В Германию из Украины начали вывозить "остарбайтеров".

В то время в Германии некому было работать в сельском хозяйстве, промышленности, военных заводах. Все рабочие были на фронте. Адольф Гитлер приказал привлечь людей с оккупированного Востока - "остарбайтеров". Сначала обещали достойную заработную плату, горячее питание. Измученные голодом и разрухой украинские мужчины и женщины, которые имели рабочую специальность - металлурги, слесари, строители записывались в добровольцы.

На территории Германии поезда останавливались даже в небольших деревнях. Там ждали немцы. Украинцев осматривали, спрашивали специализацию и забирали на фабрики и заводы или в частный сектор. Большинство остарбайтеров работали на частных предприятиях 12 часов в сутки 6 дней в неделю. Жили в специальных лагерях под строгим наблюдением спецслужб. Обязаны были носить нашивку темно-голубого и белого цветов с надписью "ОST". Заработная плата составила 30% жалованья немецкого рабочего. Большая часть уходила на оплату питания и жилья. За попытку бегства остарбайтеров казнили или заключили в концлагерь.

Треть работала в сельском хозяйстве. В частном секторе иногда попадали к немцам, которые неплохо относились к своим рабочим. Остарбайтерам ввели систему штрафных санкций за трудовые и политические проступки – от телесных наказаний до отправки в концентрационные лагеря. Во время войны немцы изменяли законы для остарбайтеров. В конце 1942-го им разрешили переписываться с родными, в следующем году - выходить за пределы лагеря с разрешения руководства. В конце войны вместо знака ОСТ заменили значки с символикой для украинцев, россиян и белорусов, увеличили нормы питания.

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Остарбайтеры болели и умирали из-за плохих условий проживания, недостаточного питания, тяжелого труда и отсутствия медицинского лечения. Больше всего смертей было от туберкулеза, сердечно-сосудистой недостаточности, туберкулеза, производственных травм и тифа. С весны 1942 гитлеровцы начали массовые облавы на местное население с привлечением полиции и солдат вермахта. Во всех крупных украинских городах похищали молодых людей с улиц и отправляли для работы в самых плохих условиях – на военные заводы. Ловили даже детей. В течение Второй мировой войны на территории нацистской Германии и на оккупированных Рейхом землях работало около 13,5 млн. мужчин, женщин и детей из 26 стран Европы. Из Украины в Германию были вывезены по оценкам исследователей – 1,7–2,4 млн украинцев.

После войны многих остарбайтеров сначала разместили в лагерях для переселенцев в Западной Германии. Многие были еще детьми или подростками, когда их забирали и хотели вернуться домой. Другие отказались из-за вероятных политических преследований. Были проведены масштабные насильственные депортации этих людей из мест постоянного проживания в отдаленные районы СССР. По возвращению домой к ним относились как к изменникам, лишали права на гражданство, не давали работу, запрещали учиться.

Немецкие войска 19 сентября 1941 вошли в Киев, оставленный красноармейскими войсками. В германский плен в этой операции попали 665 тыс. человек. Битва за Киев была частью наступательного плана "Барбаросса", в советской военной истории получила название Киевской оборонительной операции. С германской стороны в битве участвовала группа армий "Юг".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
18
января

Нацисты начали вывозить остарбайтеров: ловили даже детей

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