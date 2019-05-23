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понедельник, 27 мая 2019 00:26

Смартфон имеет штатную программу для видеомонтажа

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В Украине начали продавать японский смартфон "Сони Иксперия 10 Плюс". Телефон имеет корпус длиной 167 мм, шириной 73 мм. Благодаря этому его удобно держать в одной руке и совершать манипуляции большим пальцем.

Корпус сделан из металла, на ребре телефона справа - сканер отпечатка пальцев. Если его ввести неправильно, устройство вибрирует и не дает доступа к системе. На тыльной стороне устройства разместили камеры с двумя объективами на 12 Мп. Ее самая большая диафрагма 1,72. Один объектив снимает с близкого фокусного расстояния, другой - с дальнего. Внешняя камера слабее на 8 Мп. Устройство может снимать видео в высоком качестве 4К.

- Такую форму корпуса раньше делали преимущественно для дорогих моделей различных производителей. Они постепенно становятся массовыми, - говорит эксперт по мобильной электронике Алексей Кутовой, 34 года. - Удлиненный экран дает возможность смотреть широкоформатные фильмы. Также с ним удобно просматривать ленту соцсетей или сайты.

Операционная система - "Андроид 9". Процессор установили 8-ядерный, частотой 1,8 Гц. У смартфона 4 Гб оперативной памяти. 64 - для сохранения файлов. Ее объем можно расширить, установив карту памяти.

- Такой телефон осуществляет больше операций в минуту, чем ноутбук средней стоимости 2008-2009 года, - говорит Кутовой. - Его можно использовать для полноценной работы по наполнению сайтов или монтажу видео. Имеет встроенную для этого программу.

Аккумулятор смартфона несъемный, объемом 3000 А-ч. Его в режиме принятия телефонных звонков хватает на три дня. При активном пользования - на день. Стоимость "Сони Иксперия 10 Плюс" составляет 9,5-10,5 тыс. грн.

Автор: Владимир МУКАН
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