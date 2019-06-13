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пятница, 14 июня 2019 05:35

Смартфон держит сигнал в оврагах и горах

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В магазинах начали продавать недорогой телефон японской марки "Сони". "Иксперия L3" имеет удлиненную форму корпуса для возможности управления устройством одной рукой. Его дисплей на 5,7 дюйма, на экран вынесены сенсорные кнопки. Есть датчик отпечатка пальца. На обратной стороне установлена сдвоенная камера на 15 мегапикселей, фронтальная - на 8. Емкость батареи - 3300 миллиампер. Работает устройство на "Андроиде".

- Его процессор "МедиаТек" с частотой более 2,5 гигагерца быстро работает и настроен так, что даже при интенсивном пользовании заряда хватит на два дня. К тому же экран хорошо передает цвета, - рассказывает 41-летний Роман Кащук, владелец магазина по продаже мобильной техники вблизи Севастопольской площади в Киеве. Он еженедельно испытывает новые модели телефонов. - Смартфон хорошо держит сигнал в оврагах и горах. Камера имеет неплохие настройки - например, можно размывать фон, как на зеркальных фотокамерах, регулировать его интенсивность. Скорость съемки ниже дорогих камер "Сони". Снимать видео в высоком качестве можно. Минусом является автофокус при съемке видео - он иногда наводится через секунду-две после направления на объект.

Телефон поддерживает работу с двумя сим-картами. Память можно расширять с помощью "МикроSD". Стоит смартфон 5,9 тыс. грн.

Автор: Владимир МУКАН
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