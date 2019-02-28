Перекрытия для перголы выкладывают в виде решета

- Построил себе на даче перголу. Теперь даже в разгар дня можно отдыхать на свежем воздухе - солнце не мешает. Мастерил из деревянных брусьев. Форму выбрал прямоугольную. Рядом посадил кусты вьющейся розы. Получилось красиво, - рассказывает 47-летний Алексей Давиденко из Одессы.

Пергола - конструкция из арок и брусьев для защиты от солнца. Для строительства перголы взял шесть толстых деревянных брусьев, которые использовал в качестве опорные столбы, и четыре потоньше, которые стали каркасом для крыши. Также использовал для перекрытия деревянные рейки. Всего понадобилось 13 штук.

- Материалы обработал средством для древесины, покрыл лаком.

На участке, выбранном под перголу, отмерил прямоугольник. Разметил с помощью кольев и нитей. Длиной - 3 м и 2,5 - в ширину.

- В углах и по центру выкопал ямы метровой глубины и 30 сантиметров в ширину. На дно каждой насыпал по 10 сантиметров песка и по 25 щебня. Хорошо утрамбовал.

Обернул нижнюю часть опорных балок рубероидом и вставил их в ямы. Убедился, что установлены ровно. Доверху залил цементным раствором. Оставил на двое суток застывать.

- После затвердения принялся за крышу. Сначала закрепил основные балки. Те, что по периметру прямоугольника. Потом сделал из деревянных реек перекрытие. Выкладывал одну поперек другой. Вышла конструкция, похожая на решето.

Расстояние между вертикальными рейками делал по 0,5 м, между горизонтальными оставлял 35 см. Понадобились пять и восемь штук соответственно. Фиксировал все гвоздями.

- Рейки брал широкие. Устанавливал на ребро. Теперь значительную часть солнечных лучей перекрытие задерживает. В перголе получили приятную полутень.

Рядом с каждым опорным столбом конструкции выкопал ямы в ширину 40 см и глубиной полметра. На дно заложил дренаж и заполнил плодородной почвой. Высадил розы.