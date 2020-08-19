Дом отапливают отходами

- Зимы не боюсь вообще, - рассказывает 60-летний Петр Вертипорох из райцентра Мурованные Куриловцы Винницкой области. - Ни страшных морозов, ни цен на газ, ни малой пенсии. Потому что четвертый сезон отапливаю дом практически бесплатно.

Поставил твердотопливный котел традиционного типа горения. Каждое лето заготавливает топливо.

- Соседи говорят, дровяной котел не выгоден. Потому что на зиму надо КамАЗ рубленых дров, а он почти 15 тысяч стоит. Еще придется повозиться, пепел выносить, дымоход чистить. Газовый, мол, проще и дешевле.

Если сидеть все лето под грушей и только покупать все готовое - это действительно дорого и хлопотно. Но если есть руки-ноги, немного напрягся, заготовил топливо сам - то почти бесплатно.

У Петра Вертипороха есть мотоблок мощностью 9 лошадиных сил. К нему купил фрезу, сам изготовил плуг, окучиватель, дровокол, веткорез.

Летом выпиливает в лесополосах старые деревья, режет бензопилой на бревна, рубит дровоколом и складывает за домом.

- Лесники меня не гоняют, - продолжает. - Потому что я режу только сухостой, который и так упадет. Вырубаю кустарники и кусты, все перебиваю на щепу. После меня посадка вылизанная, чистенькая. Не страшно, что загорится, когда осенью траву на полях выпаливают. Очищаю от старых ив берега.

Еще перебивает на щепу стебли кукурузы, початки, отходы древесины, обрезки садовых деревьев. Все, что после высыхания горит и дает тепло. Щепу просушивает, складывает в мешки на чердаке.

- Пилю не все деревья, - говорит Вертипорох. - Хвойные лучше не брать. Тепла дают мало, при горении сильно воняют, забивают смолой стенки котла и дымохода. Больше тепла от дуба, ясеня, граба, акации. Сосновые обрезки бросаю в котел вместе с акациевыми и щепой.

Время от времени выжигаю дымоход от сажи и смолы. Сжигаю на полную мощность две охапки сухого дуба, ясеня или акации. Или добавляю угля.

Для заготовки дров на сезон покупает только топливо для мотоблока и бензопилы.

- Трачу бензина и солярки максимум гривен на 400, - добавляет Петр Вертипорох.