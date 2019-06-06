Для солнечных окон выбирают шторы двух цветов

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
Просмотров: 3924
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1584
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4339
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 42663
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 441
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 378
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2079
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3177
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5652
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3708
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2349
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4590
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 486
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1098
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 972
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
понедельник, 10 июня 2019 00:56

Для солнечных окон выбирают шторы двух цветов

  Комментировать
 

- К выбору штор нужно относиться тщательно, - рассказывает 52-летняя Наталья Антоненко, владелица магазина в Черкассах. - Нужно учитывать размеры, чтобы хорошо выглядело по высоте и ширине. Для летних штор используют атлас, ажур, вискозу, вуаль, хлопок или шифон. Они обеспечат хороший воздухообмен и не так выгорают от солнца. В летнем дизайне в основном преобладают зеленые и синие цвета.

- Модны шторы в стиле прованс - ткань и цветы. Их покупают для спальни, кухни. С большими цветами на небольшое окно не подойдут. В детскую комнату лучше всего брать с изображением животных и в спокойных тонах. Я всегда говорю, что перед покупкой в ​​голове должна быть "картинка". Если клиент не разбирается, потому что есть большой выбор цветов и разное качество, то лучше пользоваться советом специалиста.

Шторы подбирают под обои, мебель или цвет дверей.

- Для окон, выходящих на солнечную сторону, модно комбинировать два цвета. Темный - в угол, а светлыми закрывают окно. Такой тандем выглядит красиво как днем, так и ночью. И шторы двух цветов можно моделировать, как трансформер: присобранные, перебрасывать одну через другую. К темно-серым или черным подойдут красные, синие, молочные и белые. Модное сочетание бирюзы с коричневым тоном. На солнечную сторону лучше брать с подкладкой. Если это коричневого цвета, то подкладка может быть золотистая или желтая. На солнечную сторону советую вешать шторы - от окна, а поверх - тюль. Иначе последний "будет сгорать", независимо от его качества. А дешевый еще и выделять неприятный запах, - говорит Наталья Анатольевна.

На стандартную длину карниза в 3 м следует набирать двойную ширину.

- Тогда шторы будут выглядеть богато. Если для кого-то по деньгам выходит дорого, советую минимум 4,5 метра. Длину для зала или спальни всегда рекомендуем 1 сантиметр от пола. Чтобы шторы ложились на нее - это должно быть идеально чистое помещение. Изделие следует выбирать из мягкой ткани. Грубыми ни преподаваться хорошо, а "стоять". Для детской - 5 сантиметров от пола. Если закатится под окно игрушка, чтобы ребенок ее видел. А не искал в шторах и оборвал их с карнизом. Для кухни может быть такая же длина, чтобы без проблем могли помыть пол. Но часто покупают шторы до подоконника или готовые "арки", - говорит Наталья Анатольевна.

Выбор тюли также важен. Модно вешать темный тюль и светлые шторы.

- К белому или молочному подходят все цвета. Но я рекомендую молочный. Он наряднее, никогда не выгорает на солнце. К нему подходит любой цвет штор. С белым сложнее. Советую учитывать контрастность. Если обои бежевые или молочные, то белый тюль будет преобладать. На своем фоне сделает обои "грязными". Тюль лучше брать плотный. От него будет светлее, как днем, так и вечером. А "прозрачный" на окне "будет растворяться". Тюль стоит покупать тоже двойной ширины. В некоторых случаях мы предлагаем втрое больше, - говорит Наталья Антоненко.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Для солнечных окон выбирают шторы двух цветов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен
Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен
26
 Просмотров: 51284
Пенсии пересчитают
Пенсии пересчитают Просмотров: 31744
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 21465
Алина Гросу показала мужа
Алина Гросу показала мужа
5
 1 Просмотров: 19854
Назвали продукт, который стимулирует похудения
Назвали продукт, который стимулирует похудения Просмотров: 13581
Дом
Ржавые ворота чистят пепси-колой
Ржавые ворота чистят пепси-колой Просмотров: 54
Большие деревья лучше подсвечивать снизу
Большие деревья лучше подсвечивать снизу Просмотров: 9
Колодец обкладывают камнем в пасмурную погоду
Колодец обкладывают камнем в пасмурную погоду Просмотров: 63
Теплый пол избавит от плесени в межсезонье
Теплый пол избавит от плесени в межсезонье Просмотров: 36
Громоотвод делают из оцинкованной трубы
Громоотвод делают из оцинкованной трубы Просмотров: 288
Больше всего комментируют
36
Крым гибридно просит у Зеленского воды и поездов: документ
27
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
19
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
10
Сын Ющенко открыл ресторан
8
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Голосов: 158
Голосование Кто главный герой матча Украина - Сербия?
  • 1) Виктор Цыганков
  • 2) Евгений Коноплянка
  • 3) Андрей Шевченко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua