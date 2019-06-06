Для солнечных окон выбирают шторы двух цветов

- К выбору штор нужно относиться тщательно, - рассказывает 52-летняя Наталья Антоненко, владелица магазина в Черкассах. - Нужно учитывать размеры, чтобы хорошо выглядело по высоте и ширине. Для летних штор используют атлас, ажур, вискозу, вуаль, хлопок или шифон. Они обеспечат хороший воздухообмен и не так выгорают от солнца. В летнем дизайне в основном преобладают зеленые и синие цвета.

- Модны шторы в стиле прованс - ткань и цветы. Их покупают для спальни, кухни. С большими цветами на небольшое окно не подойдут. В детскую комнату лучше всего брать с изображением животных и в спокойных тонах. Я всегда говорю, что перед покупкой в ​​голове должна быть "картинка". Если клиент не разбирается, потому что есть большой выбор цветов и разное качество, то лучше пользоваться советом специалиста.

Шторы подбирают под обои, мебель или цвет дверей.

- Для окон, выходящих на солнечную сторону, модно комбинировать два цвета. Темный - в угол, а светлыми закрывают окно. Такой тандем выглядит красиво как днем, так и ночью. И шторы двух цветов можно моделировать, как трансформер: присобранные, перебрасывать одну через другую. К темно-серым или черным подойдут красные, синие, молочные и белые. Модное сочетание бирюзы с коричневым тоном. На солнечную сторону лучше брать с подкладкой. Если это коричневого цвета, то подкладка может быть золотистая или желтая. На солнечную сторону советую вешать шторы - от окна, а поверх - тюль. Иначе последний "будет сгорать", независимо от его качества. А дешевый еще и выделять неприятный запах, - говорит Наталья Анатольевна.

На стандартную длину карниза в 3 м следует набирать двойную ширину.

- Тогда шторы будут выглядеть богато. Если для кого-то по деньгам выходит дорого, советую минимум 4,5 метра. Длину для зала или спальни всегда рекомендуем 1 сантиметр от пола. Чтобы шторы ложились на нее - это должно быть идеально чистое помещение. Изделие следует выбирать из мягкой ткани. Грубыми ни преподаваться хорошо, а "стоять". Для детской - 5 сантиметров от пола. Если закатится под окно игрушка, чтобы ребенок ее видел. А не искал в шторах и оборвал их с карнизом. Для кухни может быть такая же длина, чтобы без проблем могли помыть пол. Но часто покупают шторы до подоконника или готовые "арки", - говорит Наталья Анатольевна.

Выбор тюли также важен. Модно вешать темный тюль и светлые шторы.

- К белому или молочному подходят все цвета. Но я рекомендую молочный. Он наряднее, никогда не выгорает на солнце. К нему подходит любой цвет штор. С белым сложнее. Советую учитывать контрастность. Если обои бежевые или молочные, то белый тюль будет преобладать. На своем фоне сделает обои "грязными". Тюль лучше брать плотный. От него будет светлее, как днем, так и вечером. А "прозрачный" на окне "будет растворяться". Тюль стоит покупать тоже двойной ширины. В некоторых случаях мы предлагаем втрое больше, - говорит Наталья Антоненко.