Украина объявила войну России

В конце 1918 - в начале 1919 года началась Вторая российско-украинская война Фото: wikipage.com.ua

Директория УНР объявила войну большевистской России 16 января 1919 года. Военные действия начали россияне без объявления войны за несколько недель до того.

Накануне украинские политики требовали от российского правительства Совнаркома признать ответственность за действия марионеточного Временного рабоче-крестьянского правительства Украины и российских войск, захвативших Харьков. Однако, большевики категорически отказались это делать.

Объявление войны Директорией дало им возможность продолжить наступление на Украинскую Народную Республику и перебросить еще больше солдатов. "Красные" разбили неорганизованные части УНР на Левобережье за ​​3 недели. Поражению украинских военных способствовали и разнообразные повстанческие атаманы - полевые командиры, которые со своими отрядами часто переходили на сторону врага.

Директория стремилась получить помощь от стран Антанты, поэтому из ее состава вышел социалист Владимир Винниченко, а орган возглавил главный атаман Симон Петлюра.

5 февраля большевики захватили Киев и начали наступление на Правобережье. Директория и правительство постоянно меняли место пребывания. Зародилось выражение "В вагоне Директория, под вагоном территория".

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В ходе кампании украинские военные и повстанцы совершили несколько удачных контрнаступлений. Одно из важнейших произошло после объединения с Украинской Галицкой Армией в июле 1919 года. В конце августа войскам УГА удалось даже войти в Киев, но одновременно с ними в город вошли белые отряды Добровольческой Армии генерала Антона Деникина. Чтобы избежать вооруженного конфликта, командование УГА сдало город, а в конце года, из-за тяжелого положения, перешло на сторону Деникина.

Тогда же украинская армия оказалась в "Треугольнике смерти", зажатая между "красными", "белыми" и поляками в пределах современных Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областей. В декабре остатки войск отправятся в Первый зимний поход.

В это же время Симон Петлюра и правительство будут проводить переговоры с поляками, которые приведут к подписанию Варшавского договора. УНР откажется от Западной Украины, в обмен на помощь поляков. В 1920 году начнется советско-польская война. В мае 1920-го завершится Первый зимний поход.

6 января 1919 года правительство УНР получило ноту-ответ наркома внутренних дел РСФСР Георгия Чичерина относительно военной агрессии России против Украины. "Ваши радиотелеграммы мы получили. Прежде всего вынуждены объяснить Вам, что сведения, которые Вы имеете в Вашем распоряжении, не соответствуют действительности. Перечисленные Вами военные части Советской России на Украину не движутся и даже не стоят около ее границы. Никакого войска Российской Социалистической Советской Республики в Украине нет. Военная акция в Украине в данный момент проходит между войсками Директории и войсками Украинского Советского правительства, которое всецело независимо. Между Украиной и советской Россией теперь нет никаких вооруженных столкновений ", – телеграфировал Чичерин. Дипломат обвинил Директорию в притеснениях трудящихся Украины, которые "ждут прихода большевиков". Осудил ее за попытки договориться о военной помощи с "империалистической" Антантой.