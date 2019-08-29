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понедельник, 02 сентября 2019 08:01

Малину для желе пропускают через мясорубку

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- Зимой варенье из малины очень полезно, - говорит 35-летняя Марьяна Добрянcкая из Немирова Яворовского района Львовской области. - Кладу его в чай, когда болеют дети. А еще его можно добавлять в любую выпечку. Имеет плотную текстуру и не растекается. По такому рецепту можно приготовить желе из ежевики.

Два килограмма свежей малины обирает от плодоножек и листьев.

- Ягоды не мою, потому что могут забродить. Пропускаю через мясорубку. Далее на марлю, сложенную в несколько раз, выкладываю мякоть малины и аккуратно выжимаю сок в чистую посуду. Слежу, чтобы туда не попали косточки.

Из одного килограмма малины получается примерно 600 миллилитров сока.

- Важно выдержать пропорцию - на пол-литра сока килограмм сахара. На легком огне разогреваю сок, ввожу туда сахар из расчета один к двум. Постоянно помешиваю и слежу, чтобы не подгорело. Сахар должен раствориться до однородной массы. Довожу до кипения, заливаю в сухие стерильные банки и закрываю. Малиновое варенье густеет и приобретает текстуру желе, - рассказывает Марьяна Добрянская.

Автор: Василина КОПЫТКО
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