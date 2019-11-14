Торт "Ящик ягод" готовят из медовых коржей

- Этот торт не требует сложного декора, а выглядит аппетитно и празднично, - говорит Ирина Подолян, кулинар из Киева. - Заварные медовые коржи и крем пломбир с привкусом ягод не оставят никого равнодушным.

В стеклянном сосуде соединяет три желтка и 30 г крахмала. Добавляет 45 г сахара. Растирает до однородной массы.

- 400 миллилитров молока смешиваю с 45 граммами сахара. Добавляю пакетик ванильного. Ставлю на слабый огонь, довожу до кипения. Снимаю. Тонкой струйкой вливаю молоко в яичную смесь. Постоянно мешаю. Переливаю в кастрюлю, держу на маленьком огне. Варю до загустения. От появления пузырьков оставляю крем на плите на минуту, постоянно помешиваю.

Переливает крем в плоскую и широкую миску. Охлаждает, периодически помешивая, чтобы не образовалась корка. Накрывает пищевой пленкой и ставит в холодильник на 2 часа.

- Когда настоится, перекладываю в большую миску и размешиваю до однородности. 300 граммов охлажденных сливок 33-36 процентов жирности взбиваю в устойчивый крем. За три захода смешиваю его с заварной основой. Перекладываю в кондитерский мешок.

Для теста в глубокой посуде смешивает 550 г муки с 3 г разрыхлителя.

- В другой миске размешиваю три яйца с полстакана меда и 180 граммами сахара. Добавляю 150 граммов порезанного масла, ставлю на водяную баню. Нагреваю до растворения сахара. Снимаю с огня, добавляю 5 граммов соды. Перемешиваю, - продолжает Ирина Подолян.

Всыпает подготовлено муку и замешивает тесто. Остужает.

- Заворачиваю тесто в пищевую пленку и ставлю в холодильник на час. Затем треть теста оставляю для декорирования торта. Остальные делю на пять частей. Раскачиваю коржи толщиной 3 миллиметра.

К тесту прикладывает шаблон размером 18 на 20 см. Корж должен выступать на 1,5-2 см за него.

- Аккуратно перекладываю раскатанное тесто на пергаментную бумагу с антипригарным слоем. Прокалываю вилкой и переношу на противень. Пеку в разогретой до 190 градусов духовке на среднем уровне без конвекции в течение 8-10 минут. Должен быть золотисто-карамельного цвета. Пока корж горячий, обрезаю куски по шаблону 18 на 20 сантиметров. Охлаждаю на решетке. Пеку еще четыре такие лепешки.

Оставшуюся треть теста раскатывает толщиной 3-4 мм. Выкладывает на бумагу для выпечки и вырезает боковые части для торта - по два куска размером 7 на 20 и 7 на 18 см.

- Остатки теста снова раскатываю пластом такой же толщины. Вырезаю восемь деталей размером 3 на 9 сантиметров. Все куски выпекаю, как и коржи.

Готовит ягодную начинку.

- 5-7 граммов желатина замачиваю в холодной кипяченой воде и оставляю набухать. 400 граммов черной малины, смородины и голубики соединяю с четвертью стакана сахара. Немного разминаю, чтобы появился сок.

Ставит на слабый огонь, размешивая доводит до кипения и варит 5 мин.

- Снимаю с огня и горячим протираю через сито. Растворяю набухший желатин и оставляю, чтобы ягодная масса остыла. Перекладываю в кондитерский мешок. Начинка должна быть густая, но не застыть полностью.

На квадратное блюдо выкладывает первый корж.

- Смазываю торт по диагонали, начиная с угла. Три полоски крема чередую с полоской ягодной начинки. Накрываю следующим коржом. Верхний смазываю тонким слоем. Стороны выравниваю кремом и прикрепляю декоративные стенки. Самые маленькие детали фиксирую на углах по две, чтобы по форме торт напоминал дощатый ящик. Ставлю в холодильник на 8-10 часов. Перед подачей на верхний корж высыпаю полкилограмма свежих ягод черной малины, голубики и смородины, - говорит Ирина Подолян.