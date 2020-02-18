Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Кремлем

"Доверенный силовик Путина летит в Оман именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, которое почему-то задержалось почти на сутки", — говорится в расследовании программы "Схемы" от 13 февраля.

Владимир Зеленский был в Омане с семьей со 2 января. Его сопровождал помощник Андрей Ермак, теперь — глава Офиса президента. О путешествии официально не сообщали. После появления в СМИ фото Зеленского с отдыха в отеле заявили, что поехал по официальным делам — для встречи с местными чиновниками.

Утром 8 января после вылета из аэропорта в Тегеране разбился лайнер МАУ. Все 176 человек на борту погибли. 11 из них — граждане Украины. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила в фейсбуке, что Зеленский срочно возвращается в Киев. Журналисты отследили рейс, которым он прибыл в Украину 9 января в 2:37. Самолет прилетел в Оман из России 8 января около часа ночи, свидетельствуют публичные онлайн-сервисы отслеживания воздушных судов. На его борту был бывший директор ФСБ и нынешний председатель Совета безопасности РФ Николай Патрушев, по данным источника "Схем".

В Офисе президента Украины говорят, что Зеленский никогда не встречался с Патрушевым. Расследование назвали манипуляцией. На журналистов подают в суд.

— Если встреча Зеленского и Патрушева действительно состоялась, это недопустимо. Но на поддержку президента это не повлияет, — рассказывает политтехнолог Алексей Голобуцкий, 43 года. — Владимир Александрович ранее говорил, что ради мира хоть с чертом готов встречаться. Он до сих пор будто находится в избирательной кампании. Хочет нравиться большому количеству людей. А это может вредить национальной безопасности и международным отношениям.

— Президент мог вести переговоры с представителем Путина. Но хуже то, что мы не верим заявлениям украинской власти, — говорит политолог Виктор Небоженко, 67 лет. — За несколько месяцев Зеленский потерял доверие активной части украинского общества. Он сторонник быстрых решений. Москва хочет его нейтрализовать. Поэтому подталкивает к шагам, вредящим репутации.