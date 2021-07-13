В Киеве установили запрещенный флаг

Московский район Киева - ныне Голосеевский, стал первым, где подняли национальный флаг Фото: svoboda-news.com

13 июля 1991 года перед зданием Московского райсовета Киева, сегодня в Голосеевском районе, подняли сине-желтый флаг. Он взвился впервые над 14 районами столицы.

Поднять сине-желтый флаг на флагштоке у здания решил председатель райсовета и исполкома Московского района, член Народного Руха Николай Бидзиля. В этот же день в 16:00 во дворце культуры "Украина" должно было состояться торжественное собрание ко дню первой годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете 16 июля. Власти распорядились вывесить над райсоветами флаги УССР. Сине-желтый стал своеобразной акцией протеста.

На праздник поднятия пришли депутаты от Народного Руха, несколько сотен киевлян и гостей города. Власть же назвала Бидзиля националистом, а украинский флаг - бандеровским.

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"В то время были еще СССР и УССР, действовали райкомы-обкомы-ЦК и другие коморганы, в частности КГБ. И правда, мы недолго находились в эйфории. Уже через неделю наш флаг с флагштока исчез, восьмимиллиметровый многожильный трос, которым поднимали и где закрепляли флаг, "перекусили". Мы подняли новое полотнище. Скоро и оно исчезло. Потом третий флаг. Тоже исчез. Далее уже наши флаги никто не трогал. Я шутил тогда, что сине-желтый флаг нигде не можно купить, поэтому и воруют наш", - писал Николай Бидзиля для портала "Закарпатье онлайн".

Немного более чем через месяц в Москве начался августовский путч ГКЧП. Московский райсовет не поддержал путчистов.

Коммунисты выступали против украинской национальной символики. Председатель Верховной Рады Леонид Кравчук 4 сентября 1991-го поддержал идею флага. Тогда депутаты решили поднять над зданием парламента сине-желтый флаг. Леонид Кравчук постановил использовать его как национальный флаг. 28 января 1992 года Верховная Рада официально утвердила государственным флагом Украины сине-желтый.