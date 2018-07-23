"Зарплаты и тарифы волнуют людей больше войны"

Два пути называют граждане Украины наиболее действенными для установления мира на Донбассе. Первый — успешное восстановление нормальной жизни на подконтрольной территории региона, по мнению 31% украинцев. Второе — международное давление на Россию, что заставит ее отказаться от вмешательства в конфликт, считают 32%.

Таковы результаты опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центра Разумкова.

13% опрошенных поддержали предоставление ДНР и ЛНР особого статуса в границах Украины. Столько же — за проведение законных выборов на этих территориях. Их отделение одобряет каждый десятый. Еще 9% считают лучшим выходом введение в Украине федерального строя. А 7% — амнистию участникам боевых действий. Около 6,5% выбирают закрепленную в Конституции нейтральность — отказ от курса на членство в НАТО. Столько же — предоставление русскому языку статуса второго государственного. 18% опрошенных украинцев не смогли определиться.

— Более половины опрошенных согласны на компромиссы для возвращения Донбасса. В то же время отбрасывают выполнение всех пунктов Минских договоренностей, — говорит директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, 66 лет.

— Такие опросы дают политикам возможность понять, чего от них ожидают. Каждая политсила будет ориентироваться на свой электорат (в 2019 году в Украине состоятся президентские и парламентские выборы. — ГПУ). Однако 17 процентов людей, которые выступают за возвращение Донбасса силой, требуют невозможного. Если прибегнуть к таким решительным мерам, непременно вмешается Россия. Начнется полномасштабная война. Украинские политики понимают это. Поэтому ни одна партия не выступает исключительно за силовой сценарий. Если предлагают его, параллельно говорят и о дипломатическом.

Война не будет главным вопросом на этих выборах. Социальные проблемы волнуют людей больше. В первую очередь кандидаты будут говорить о зарплатах и коммунальных тарифах.

— Во время предвыборной кампании "Батьківщина" будет обращаться к социальным проблемам. Войну в патриотических целях будет упоминать "Блок Петра Порошенко". В негативном контексте о ней будут говорить бывшие "регионалы", — говорит политолог 34-летний Петр Олещук.

— "Оппозиционный блок" будет работать на людей, которые готовы на мир любой ценой. Эта партия выступает за переговоры с боевиками, полное выполнение Минских договоренностей. Юрий Бойко часто отмечает, что экономика пришла в упадок именно из-за войны. Нужно любой ценой прекратить боевые действия — и она начнет развиваться.

Другим политическим силам нужно сохранить баланс между патриотизмом и идеей мира. Будут пытаться предложить такие уступки, которые заинтересуют как можно больше избирателей. Здесь важно угадать, которые именно. Яркий пример — недавняя инициатива министра внутренних дел Арсена Авакова. Очевидно, будет теперь действовать отдельно от "Народного фронта". Предлагает фактически особый статус русского языка на оккупированных территориях. Многим украинцам такой вариант кажется ненормальным, но и на него есть свой потребитель.

На силовое возвращение Донбасса наша власть не пойдет. 17 процентов поддержки этой идеи — не те цифры, ради которых стоит рисковать.