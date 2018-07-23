"Зарплаты и тарифы волнуют людей больше войны"

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
Просмотров: 801
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 1926
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 459
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6165
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 567
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 963
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2970
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3259
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6786
Фото
Все фото
3
2
2
2
2
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Как найти добросовестного работника
Как найти добросовестного работника
&quot;93 процента слушателей центров профессионально-технического образования сразу после учебы находят работу&quot;
"93 процента слушателей центров профессионально-технического образования сразу после учебы находят работу"
&quot;Каневская ГАЭС сохранит уникальный ландшафт в собственности государства&quot;
"Каневская ГАЭС сохранит уникальный ландшафт в собственности государства"
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4041
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 774
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4248
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3618
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27100
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 567
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 07:15

"Зарплаты и тарифы волнуют людей больше войны"

  Комментировать
 

Два пути называют граждане Украины наиболее действенными для установления мира на Донбассе. Первый — успешное восстановление нормальной жизни на подконтрольной территории региона, по мнению 31% украинцев. Второе — международное давление на Россию, что заставит ее отказаться от вмешательства в конфликт, считают 32%.

Таковы результаты опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центра Разумкова.

13% опрошенных поддержали предоставление ДНР и ЛНР особого статуса в границах Украины. Столько же — за проведение законных выборов на этих территориях. Их отделение одобряет каждый десятый. Еще 9% считают лучшим выходом введение в Украине федерального строя. А 7% — амнистию участникам боевых действий. Около 6,5% выбирают закрепленную в Конституции нейтральность — отказ от курса на членство в НАТО. Столько же — предоставление русскому языку статуса второго государственного. 18% опрошенных украинцев не смогли определиться.

— Более половины опрошенных согласны на компромиссы для возвращения Донбасса. В то же время отбрасывают выполнение всех пунктов Минских договоренностей, — говорит директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, 66 лет.

— Такие опросы дают политикам возможность понять, чего от них ожидают. Каждая политсила будет ориентироваться на свой электорат (в 2019 году в Украине состоятся президентские и парламентские выборы. — ГПУ). Однако 17 процентов людей, которые выступают за возвращение Донбасса силой, требуют невозможного. Если прибегнуть к таким решительным мерам, непременно вмешается Россия. Начнется полномасштабная война. Украинские политики понимают это. Поэтому ни одна партия не выступает исключительно за силовой сценарий. Если предлагают его, параллельно говорят и о дипломатическом.

Война не будет главным вопросом на этих выборах. Социальные проблемы волнуют людей больше. В первую очередь кандидаты будут говорить о зарплатах и коммунальных тарифах.

— Во время предвыборной кампании "Батьківщина" будет обращаться к социальным проблемам. Войну в патриотических целях будет упоминать "Блок Петра Порошенко". В негативном контексте о ней будут говорить бывшие "регионалы", — говорит политолог 34-летний Петр Олещук.

— "Оппозиционный блок" будет работать на людей, которые готовы на мир любой ценой. Эта партия выступает за переговоры с боевиками, полное выполнение Минских договоренностей. Юрий Бойко часто отмечает, что экономика пришла в упадок именно из-за войны. Нужно любой ценой прекратить боевые действия — и она начнет развиваться.

Другим политическим силам нужно сохранить баланс между патриотизмом и идеей мира. Будут пытаться предложить такие уступки, которые заинтересуют как можно больше избирателей. Здесь важно угадать, которые именно. Яркий пример — недавняя инициатива министра внутренних дел Арсена Авакова. Очевидно, будет теперь действовать отдельно от "Народного фронта". Предлагает фактически особый статус русского языка на оккупированных территориях. Многим украинцам такой вариант кажется ненормальным, но и на него есть свой потребитель.

На силовое возвращение Донбасса наша власть не пойдет. 17 процентов поддержки этой идеи — не те цифры, ради которых стоит рисковать.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Зарплаты и тарифы волнуют людей больше войны"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Первооткрыватели Мачу-Пикчу нашли пышное погребение больной сифилисом женщины с собачкой

Археологи раскопали золото Скифского периода

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 111498
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
20
 1 Просмотров: 102647
Назвали победителей Одесского кинофестиваля
Назвали победителей Одесского кинофестиваля Просмотров: 39286
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 38998
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 41 Просмотров: 27072
Больше всего комментируют
41
В России присвоили себе украинский город
38
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
9
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
6
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
4
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
Голосов: 765
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua